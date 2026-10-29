Каким будет новый роддом №1 в Алматы: появилось видео из будущего

В Алматы уже показывали макет того, как будет выглядеть новое здание городского родильного дома №1. Сегодня, 29 октября 2026 года, жителям решили показать его в видеоформате, сообщает Zakon.kz.

Визуализацию, вероятно специалисты, сделали при помощи ИИ. Согласно данным Министерства здравоохранения, ввод нового корпуса родильного дома позволит принимать до 9 тыс. родов в год вместо 5 тыс.

Также отмечено, что в приемном отделении предусмотрена экстренная операционная.

Общее количество операционных увеличится с двух до четырех, что позволит быстрее оказывать хирургическую помощь беременным женщинам и роженицам.

Известно, что площадь нового корпуса составит 10 458 кв. м .

"Трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами рассчитано на 155 коек и спроектировано с учетом современных стандартов родовспоможения". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Этот новый корпус заменит бывшее здание 1938 года постройки площадью 3 347 кв. м.

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В пресс-службе городского акимата уже рассказывали, что здание снесли из-за критического состояния несущих конструкций и инженерных сетей, несоответствия требованиям пожарной безопасности, вентиляции и инфекционного контроля, а также отсутствия лифтов.

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Строительство, как заверили в Минздраве, идет по утвержденному графику. Завершить работы и ввести корпус в эксплуатацию планируется весной 2027 года.

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