Каким будет новый роддом №1 в Алматы: появилось видео из будущего
Визуализацию, вероятно специалисты, сделали при помощи ИИ. Согласно данным Министерства здравоохранения, ввод нового корпуса родильного дома позволит принимать до 9 тыс. родов в год вместо 5 тыс.
Также отмечено, что в приемном отделении предусмотрена экстренная операционная.
Общее количество операционных увеличится с двух до четырех, что позволит быстрее оказывать хирургическую помощь беременным женщинам и роженицам.
Известно, что площадь нового корпуса составит 10 458 кв. м.
"Трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами рассчитано на 155 коек и спроектировано с учетом современных стандартов родовспоможения".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Этот новый корпус заменит бывшее здание 1938 года постройки площадью 3 347 кв. м.
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В пресс-службе городского акимата уже рассказывали, что здание снесли из-за критического состояния несущих конструкций и инженерных сетей, несоответствия требованиям пожарной безопасности, вентиляции и инфекционного контроля, а также отсутствия лифтов.
Строительство, как заверили в Минздраве, идет по утвержденному графику. Завершить работы и ввести корпус в эксплуатацию планируется весной 2027 года.
Днем ранее, 28 октября 2026 года, в Министерстве здравоохранения раскрыли интересные детали о грядущем повышении заработных плат медработникам.