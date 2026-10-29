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События

Каким будет новый роддом №1 в Алматы: появилось видео из будущего

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы уже показывали макет того, как будет выглядеть новое здание городского родильного дома №1. Сегодня, 29 октября 2026 года, жителям решили показать его в видеоформате, сообщает Zakon.kz.

Визуализацию, вероятно специалисты, сделали при помощи ИИ. Согласно данным Министерства здравоохранения, ввод нового корпуса родильного дома позволит принимать до 9 тыс. родов в год вместо 5 тыс.

Также отмечено, что в приемном отделении предусмотрена экстренная операционная.

Общее количество операционных увеличится с двух до четырех, что позволит быстрее оказывать хирургическую помощь беременным женщинам и роженицам.

Известно, что площадь нового корпуса составит 10 458 кв. м.

"Трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами рассчитано на 155 коек и спроектировано с учетом современных стандартов родовспоможения".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Этот новый корпус заменит бывшее здание 1938 года постройки площадью 3 347 кв. м.

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В Алматы снесут старейший роддом города

В пресс-службе городского акимата уже рассказывали, что здание снесли из-за критического состояния несущих конструкций и инженерных сетей, несоответствия требованиям пожарной безопасности, вентиляции и инфекционного контроля, а также отсутствия лифтов.

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Почти 90 лет спустя: в Алматы строят новый роддом вместо здания 1937 года

Строительство, как заверили в Минздраве, идет по утвержденному графику. Завершить работы и ввести корпус в эксплуатацию планируется весной 2027 года.

Днем ранее, 28 октября 2026 года, в Министерстве здравоохранения раскрыли интересные детали о грядущем повышении заработных плат медработникам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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