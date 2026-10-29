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События

Казахстанцам показали живописное озеро, спрятанное среди гор

горы Улытау, озеро Жумбак, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 13:13 Фото: Telegram/qazfwc
Сегодня, 29 октября 2026 года, государственный национальный природный парк "Улытау" опубликовал видео озера Жумбак, спрятанного среди гор, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация была сделана в Instagram нацпарка.

"Среди величественных гор Улытау расположено живописное озеро Жумбак – один из удивительных природных уголков этого края. Осенью это место особенно прекрасно. Золотистые горные склоны, спокойная гладь озера и окружающие пейзажи создают неповторимую атмосферу", – говорится в описании ролика.

Специалисты отметили, что озеро Жумбак, расположенное среди гор, раскрывает особую красоту осенней природы Улытау.

Также казахстанцев пригласили насладиться живописными видами государственного национального природного парка "Улытау".

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 13:13
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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