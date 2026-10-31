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События

Спецоперации на Каспии: КНБ предотвратил ущерб государству на 840 млн тенге

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В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предоставили информацию о специальных оперативно-профилактических мероприятиях, проведенных на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 31 октября 2026 года, Пограничной службой принимаются активные меры по пресечению незаконной деятельности в акватории Каспия.

"В результате проведенных в октябре текущего года совместных с государственными органами оперативно-профилактических мероприятий задержаны 126 правонарушителей и 44 маломерных судна. Изъято 11,5 кг наркотических средств, 88 км орудий браконьерского лова. Обнаруженные в сетях 2337 рыб осетровых и частиковых видов выпущены в естественную среду обитания".Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отметили, что наложено административных штрафов свыше 4,5 млн тенге.

"Предотвращенный ущерб государству составил более 840 млн тенге".Пресс-служба КНБ РК

Пограничная служба КНБ напомнила казахстанцам о необходимости соблюдения установленных режимов на море.

22 октября 2026 года стало известно, что КНБ перехватил ценный груз на границе с Китаем. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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