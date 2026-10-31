Опубликовано штормовое предупреждение на 1 ноября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 1 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 12 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Алматинской области ожидаются заморозки -1...-6°C. На западе, юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки -1...-3°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман, порывы ветра 15-20 м/с. На севере, западе, в центре и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке и в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ночью по области ожидаются заморозки -3...-8°C. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе и в центре – высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -6...-8°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер 15-20 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также ожидается туман.

На северо-западе, западе, юге и востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, туман и гололед.

Ночью и утром на востоке и юге Костанайской области ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки -3°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики назвали регионы Казахстана, на которые надвигаются заморозки до -8°С.