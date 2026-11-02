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События

"Сам, без родителей и карты": молодой степной орел из Казахстана удивил ученых

степной орел, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 11:15 Фото: Instagram/dots_foto
Молодой степной орел из Казахстана отправился покорять просторы соседних стран, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Национальном парке "Алтын-Эмель" 2 ноября 2026 года, птице всего несколько месяцев, а она уже пересекла три страны.

"Тұңғыш – степной орел из Алтын-Эмеля. Летом он был пушистым белым птенцом в гнезде. 20 июля ГНПП "Алтын-Эмель" совместно со специалистами Института зоологии установил на него GPS-трекер на солнечной батарее. А теперь он начал миграцию. Сам, без родителей, без карты, впервые в жизни", – удивляются эксперты.

Согласно трекеру, Тұңғыш из "Алтын-Эмеля" долетел до города Конаева, затем до Алматы. Оттуда он направился в Бишкек (Кыргызстан) и вернулся в Тараз. Затем его путь пролегал в Шымкент и Самарканд (Узбекистан). Сейчас молодой орел в Узбекистане, в Кашкадарьинской области, недалеко от Карши. Позади уже около 1 400 км.

В нацпарке отметили, что степной орел занесен в Красную книгу и каждая точка на карте его путешествия помогает понять, где этим птицам грозит опасность, и защитить их.

Возможно, фотографиями именно этого птенца делился летом 2026 года известный фотограф Дмитрий Доценко.

По последним данным, в Казахстане гнездится около 75% мировой популяции степного орла. Они неравномерно распределены по трем группировкам: в Западном, Центральном и Восточном Казахстане. Самая крупная из них – западная. В Казахстане эту птицу называют символом степи.

В "Алтын-Эмеле" ранее рассказали о другом путешественнике, который улетел из Казахстана в Кыргызстан, – черном грифе Емеле.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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