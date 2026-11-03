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События

Казахстан возобновил прокачку нефти по "Атырау – Самара" после атаки БПЛА

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:19 Фото: unsplash
Сегодня в Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана выступили с заявлением касательно работы нефтепровода Атырау – Самара, сообщает Zakon.kz.

Как отметила советник министра – официальный представитель МЭ РК Асель Серикпаева:

"По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена".

Серикпаева пояснила, что утром 2 ноября прием нефти был временно приостановлен из-за атаки БПЛА на объекты Самарского узла (Россия).

"Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики РК", – заключила она.

В ночь на 20 июля 2026 года на танкере NELSA, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, возник пожар в результате атаки беспилотника. В КТК отметили, что после предыдущей атаки на гражданские танкеры погрузка нефти грузоотправителей из Казахстана и США была возобновлена вечером 19 июля.

23 июля в Минэнерго Казахстана дали официальный комментарий касательно функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и объемов добычи нефти. В ведомстве заявили, что погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело к временному снижению объемов добычи нефти. Данная мера, как заверили в Минэнерго РК, "носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов".

А 27 июля в Минэнерго РК сообщили, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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