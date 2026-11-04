Нового вице-министра здравоохранения назначили в Казахстане

Постановлением правительства Республики Казахстан Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич назначен вице-министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе правительства.

Нурлыбек Асылбеков родился в 1966 году в Южно-Казахстанской области. Окончил филиал Алматинского государственного медицинского института, Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 1990 году провизором-технологом РПП "Фармация".

1991-1994 гг. – заместитель директора РПП "Фармация", Чимкентская область.

1994-2000 гг. – заместитель директора районного филиала, главный специалист ОАО "Фармация", Южно-Казахстанская область.

2000-2002 гг. – главный специалист отдела аппарата акима Южно-Казахстанской области.

В 2002-2012 гг. возглавлял управления и департаменты Комитета фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Южно-Казахстанской и Алматинской областям, а также в городах Алматы и Астана.

2012–2015 гг. – главный эксперт отдела канцелярии премьер-министра РК.

2015-2017 гг. – руководитель департамента по защите прав потребителей г. Астаны.

В 2017-2022 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства здравоохранения РК

2022-2025 гг. – руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

С 2025 года по настоящее время занимал должность председателя правления ТОО "СК-Фармация".