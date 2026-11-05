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Тайские каникулы за полмиллиарда тенге: на Пхукете задержали разыскиваемого Интерполом казахстанца

задержание казахстанца в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 13:28 Фото: Facebook/THAILAND 🇹🇭
В Таиланде (Пхукет) задержали казахстанца, находящегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

4 ноября 2026 года местное издание сообщило, что в иммиграционную службу Пхукета обратились посольство Республики Казахстан в Таиланде и Интерпол с запросом о поиске и аресте 24-летнего гражданина Казахстана. По данным СМИ, он был объявлен в международный розыск казахстанскими структурами в связи с его возможной причастностью к транснациональной преступной сети.

"Согласно результатам расследования, подозреваемый, действуя в сговоре с другими лицами, подделывал документы для создания более 20 фиктивных компаний. Эту сеть подставных структур они использовали для отмывания денежных средств и их обналичивания, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и причинив государству ущерб в размере 560 833 701 тенге (что эквивалентно примерно 41,7 млн ​​тайских батов), после чего подозреваемый скрылся и обосновался в Таиланде", – пишет MGR online.

3 ноября следственная группа получила информацию о том, что подозреваемый находится в общежитии, расположенном в подрайоне Патонг. Прибывшие туда оперативники в одной из комнат обнаружили иностранного гражданина, чьи внешние приметы совпадали с описанием разыскиваемого лица.

задержание казахстанца в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 13:28

Фото: Facebook/THAILAND 🇹🇭

Во время дальнейших разбирательств было подтверждено, что задержанный именно тот, на кого поступила ориентировка.

Он въехал в Таиланд 4 марта 2026 года по визе, которая давала ему право находиться в Королевстве до 2 мая 2026 года. По истечении этого срока он не продлил визу, в итоге срок пребывания оказался превышен на 185 дней.

Задержанного взяли под стражу.

В пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана информацию подтвердили.

"На острове Пхукет местными правоохранительными органами по линии Интерпола задержан гражданин Республики Казахстан, находившийся в международном розыске. Задержание проведено на основании запроса Генеральной прокуратуры РК. Вопрос выдачи задержанного в Казахстан прорабатывается совместно с уполномоченными органами в установленном порядке", – говорится в комментарии.

Генпрокуратура 5 ноября рассказала об экстрадиции из Грузии казахстанца, которого подозревают в мошенничестве, производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере. Ущерб государству составил более 4,5 млрд тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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