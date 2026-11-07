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События

Торжественная церемония встречи президента Таджикистана состоялась в Акорде

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:16 Фото: Акорда
7 ноября 2026 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

В честь высокого гостя перед резиденцией вертолеты Сил воздушной обороны нашей страны выполнили демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Таджикистана, сообщила Акорда.

солдат, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:16

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:16

Фото: Акорда

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:16

Фото: Акорда

Затем лидеры прошли в зал переговоров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан с официальным визитом 5 ноября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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