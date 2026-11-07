"Казгидромет" предупредил о сильных осадках и гололеде 8 ноября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В западных, северо-западных и северных регионах прогнозируются сильные дождь и снег.

На юго-востоке страны сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман. На северо-западе, севере и востоке прогнозируется гололед.

Высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Атырауской, западе, юге и востоке Алматинской, юге и в центре области Жетысу, севере Кызылординской, севере, юге и востоке Жамбылской, юго-западе Костанайской, западе и севере Туркестанской областей, а также на юге области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на юге и востоке Актюбинской, западе Карагандинской областей, а также на востоке области Жетысу.

Ранее "Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей Алматы и Талдыкоргана.