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"Казгидромет" предупредил о сильных осадках и гололеде 8 ноября

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:09 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В западных, северо-западных и северных регионах прогнозируются сильные дождь и снег.

На юго-востоке страны сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман. На северо-западе, севере и востоке прогнозируется гололед.

Высокая пожарная опасность ожидается на северо-западе Атырауской, западе, юге и востоке Алматинской, юге и в центре области Жетысу, севере Кызылординской, севере, юге и востоке Жамбылской, юго-западе Костанайской, западе и севере Туркестанской областей, а также на юге области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской области, на юге и востоке Актюбинской, западе Карагандинской областей, а также на востоке области Жетысу.

Ранее "Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей Алматы и Талдыкоргана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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