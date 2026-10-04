"Казгидромет" предупредил о сильных осадках и гололеде 5 октября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В южных, юго-восточных и восточных регионах пройдут сильные дожди, на юге и юго-востоке – с грозами.

На северо-западе, севере и востоке, а также в горных районах юга и юго-востока прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря. На северо-западе и севере прогнозируется гололед. Ночью и утром по стране ожидается туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Атырауской области, на западе и в центре Мангистауской, юге и в центре Восточно-Казахстанской, юге и востоке Карагандинской, юге и востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской, севере и в центре Кызылординской области и области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской области, в центре области Улытау, на западе, севере и юге Жамбылской, западе, севере, юге и в центре Туркестанской, севере, западе, востоке и в центре Алматинской, востоке области Жетысу, западе, юге, северо-востоке и в центре Актюбинской, западе и в центре Карагандинской, юге Атырауской, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, а также на северо-западе области Абай.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня.