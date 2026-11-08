Арендованный дом превратили в нарколабораторию в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские обнаружили наркоплантацию с 93 кустами марихуаны, сообщает Zakon.kz.
В Турксибском районе Алматы полицейские обнаружили наркоплантацию в арендованном доме. Задержан 28-летний подозреваемый.
По данным полиции, мужчина проживал во времянке, а основной дом использовался для выращивания растений. Во время обыска оперативники обнаружили 93 куста с характерным запахом марихуаны, а также пакет с неизвестным веществом.
Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают возможные каналы сбыта наркотиков и организаторов незаконного производства.
Ранее интернет-"подработка" обернулась для молодой казахстанки кошмаром.
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