Арендованный дом превратили в нарколабораторию в Алматы

В Алматы полицейские обнаружили наркоплантацию с 93 кустами марихуаны, сообщает Zakon.kz.

В Турксибском районе Алматы полицейские обнаружили наркоплантацию в арендованном доме. Задержан 28-летний подозреваемый.

По данным полиции, мужчина проживал во времянке, а основной дом использовался для выращивания растений. Во время обыска оперативники обнаружили 93 куста с характерным запахом марихуаны, а также пакет с неизвестным веществом.

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают возможные каналы сбыта наркотиков и организаторов незаконного производства.

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