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События

Арендованный дом превратили в нарколабораторию в Алматы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 13:36 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские обнаружили наркоплантацию с 93 кустами марихуаны, сообщает Zakon.kz.

В Турксибском районе Алматы полицейские обнаружили наркоплантацию в арендованном доме. Задержан 28-летний подозреваемый.

По данным полиции, мужчина проживал во времянке, а основной дом использовался для выращивания растений. Во время обыска оперативники обнаружили 93 куста с характерным запахом марихуаны, а также пакет с неизвестным веществом.

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают возможные каналы сбыта наркотиков и организаторов незаконного производства.

Ранее интернет-"подработка" обернулась для молодой казахстанки кошмаром.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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