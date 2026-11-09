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АФМ окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино

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Агентством Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 ноября 2026 года, объявила пресс-служба агентства:

"По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн тенге".

Для сокрытия назначения платежей, по данным АФМ, использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

"На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

Как сообщается, организатор помещен под стражу.

"С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

4 ноября 2026 года в АФМ подтвердили, что Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск. В агентстве заявили, что они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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