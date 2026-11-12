Казахстанец хотел отремонтировать газовый котел, но потерял 20 миллионов тенге
В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали, что 2 октября 2026 года неизвестные обманули жителя региона под предлогом продажи и доставки запчастей для газового котла. В результате мужчина перевел мошенникам 20 млн тенге.
Сотрудники полиции Илийского района при координации прокуратуры провели оперативные мероприятия и установили пятерых подозреваемых.
"Двое основных фигурантов дела водворены в изолятор временного содержания". Глава управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области Рустем Абылханулы
Теперь по факту мошенничества начато досудебное расследование.
Полиция в очередной раз призывает казахстанцев быть осторожными при покупках через интернет: проверять продавцов, не переводить деньги незнакомым лицам и пользоваться безопасными способами оплаты.
Немного ранее Генеральная прокуратура предупреждала казахстанцев о новой схеме интернет-мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытаются похищать персональные данные граждан под видом сотрудников "Казпочты".