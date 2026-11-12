#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.76
495.37
5.37
События

Казахстанец хотел отремонтировать газовый котел, но потерял 20 миллионов тенге

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 10:45 Фото: freepik
В Алматинской области полиция раскрыла интернет-мошенничество на 20 млн тенге. Пятеро подозреваемых задержаны, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали, что 2 октября 2026 года неизвестные обманули жителя региона под предлогом продажи и доставки запчастей для газового котла. В результате мужчина перевел мошенникам 20 млн тенге.

Сотрудники полиции Илийского района при координации прокуратуры провели оперативные мероприятия и установили пятерых подозреваемых.

"Двое основных фигурантов дела водворены в изолятор временного содержания". Глава управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области Рустем Абылханулы

Теперь по факту мошенничества начато досудебное расследование.

Полиция в очередной раз призывает казахстанцев быть осторожными при покупках через интернет: проверять продавцов, не переводить деньги незнакомым лицам и пользоваться безопасными способами оплаты.

Немного ранее Генеральная прокуратура предупреждала казахстанцев о новой схеме интернет-мошенничества, с помощью которой злоумышленники пытаются похищать персональные данные граждан под видом сотрудников "Казпочты".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
10:48, 12 июня 2026
Казахстанец хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
18:52, 12 марта 2026
Женщина потеряла более миллиона тенге на "инвестициях" в ЗКО
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
18:11, 18 августа 2026
Казахстанка хотела быстро разбогатеть, но потеряла больше 10 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жанибек Алимханулы
10:43, Сегодня
"Не думаю, что они согласятся на бой с лучшим боксёром": Алимханулы о поединке с "Канело"
Сборная Казахстана по кёрлингу разделила четвёртое место в группе на отборочном турнире
10:23, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу разделила четвёртое место в группе на отборочном турнире
Давид Лория на встрече
10:05, Сегодня
Презумпция невиновности: Давид Лория высказался об объявлении его отца в розыск АФМ
&quot;Женис&quot; анонсировал возвращение Андрея Демченко на пост главного тренера
09:49, Сегодня
"Женис" анонсировал возвращение Андрея Демченко на пост главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: