Спустя три года раскрыто убийство пропавшего мужчины в области Абай

В области Абай полицейские раскрыли убийство мужчины, который пропал более трех лет назад. Подозреваемый признался в преступлении и указал место, где спрятал тело, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2023 года женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга. Мужчина ушел на заработки и перестал выходить на связь. Первоначальные поиски результатов не дали, однако полицейские продолжили расследование.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на мужчину, который после предполагаемого убийства совершил другое преступление и отбывал наказание в колонии.

После дополнительной проверки подозреваемый дал признательные показания, рассказал об обстоятельствах убийства и указал место сокрытия тела.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее останки пропавшей женщины нашли по частям на территории санатория под Темиртау.