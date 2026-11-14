Громкие имена, один закон: казахстанцы поддержали позицию Токаева

Задержания руководителей двух крупнейших национальных компаний Казахстана вызвали активное обсуждение в соцсетях. Пользователи поддержали позицию президента о том, что должность, влияние и связи не должны освобождать от ответственности, сообщает Zakon.kz.

При этом в публикациях звучит и другая важная мысль: громкое задержание – лишь начало. Главным результатом должно стать справедливое и объективное расследование.

13 ноября стало известно о задержании председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и руководителя национальной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. По сообщениям правоохранительных органов, их подозревают в коррупционном правонарушении.

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На оперативном совещании Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее чрезвычайно серьезным сигналом и подчеркнул, что государственная должность предполагает прежде всего ответственность.

"Высокая должность обязывает проявлять всегда и везде высокую ответственность. Никто, независимо от занимаемой должности, заслуг или связей, включая родственные связи, не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция", – заявил президент.

Эти слова получили отклик среди пользователей социальных сетей. Причем внимание авторов публикаций привлекли не только сами задержания, но и то, что расследование затронуло руководителей компаний, управляющих стратегическими активами страны.

"Закон дошел до верхних этажей"

Журналист и общественный деятель Бигельды Габдуллин посвятил событиям публикацию с заголовком "Закон и Порядок: закон дошел до верхних этажей".

Он напомнил, что речь идет о руководителях компаний, в распоряжении которых находятся стратегические активы государства.

"Еще недавно трудно было представить, что руководители такого уровня окажутся под следствием. Но именно в этом и заключается смысл политики, которую проводит президент Касым-Жомарт Токаев", – написал Габдуллин.

По его мнению, борьба с коррупцией приобретает особое значение, когда затрагивает тех, кто принимает решения о распоряжении крупными государственными ресурсами.

"Нельзя управлять государственными миллиардами и считать, что занимаемая должность освобождает от ответственности. Чем больше доверено человеку, тем строже должен быть спрос", – подчеркнул он.

Габдуллин также отметил, что теперь следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах дела и установить роль каждого фигуранта.

"Закон не должен делить людей на своих и чужих"

Свою позицию высказал и Асқар Джапаров. Он считает, что происходящее показывает практическое применение принципа "Закон и Порядок".

"Токаев наводит системный порядок. В Астане задержали двух топ-менеджеров. Под подозрением оказались руководители фонда "Самрук-Казына" и национальной компании "Қазақстан темір жолы", которые занимают ключевые позиции в управлении государственными активами и железнодорожной отрасли", – написал автор.

Джапаров обратил внимание на то, что должностные полномочия не могут служить основанием для особого отношения со стороны закона.

"Нельзя прикрываться должностью, влиянием или связями. Если человек нарушает закон, он должен отвечать независимо от того, какую организацию возглавляет", – подчеркнул он.

Фото: скриншот из соцсети

При этом автор отметил, что следствию еще предстоит установить обстоятельства дела, а окончательные выводы должны основываться на доказательствах.

Что говорят пользователи социальных сетей

Под публикациями появились комментарии в поддержку принципа равенства перед законом.

"Поддерживаю Токаева в этой работе. Закон для всех един и для коррупционеров не будет никаких послаблений", – написала Нурай Амангельды.

Гульжан Калиева обратила внимание на особую ответственность руководителей государственных компаний.

"Важно, чтобы закон действительно был одинаковым для всех, независимо от должности и положения. Государственные ресурсы требуют особой ответственности. Тем более когда это касается нацкомпаний", – отметила она.

Пользователь Ахмет Альжанов также поддержал применение принципа "Закон и Порядок" ко всем без исключения.

В казахскоязычных комментариях звучат схожие оценки. Пользователи выражают поддержку действиям президента и подчеркивают, что борьба с коррупцией должна продолжаться независимо от статуса предполагаемых нарушителей.

В представленных публикациях прослеживается общий запрос: закон должен действовать одинаково для всех, а высокая должность не может гарантировать неприкосновенность.

Вместе с тем авторы обращают внимание и на другую сторону принципа справедливости – необходимость доказательного расследования и соблюдения прав подозреваемых.

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