Дождь со снегом накроет почти весь Казахстан 15 ноября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", практически на всей территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь в южных регионах прогнозируется погода без осадков.

По республике также ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Высокая пожарная опасность прогнозируется на юго-западе и севере Кызылординской области, севере и востоке Алматинской области, а также на юго-востоке области Жетысу.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшую неделю.