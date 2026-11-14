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События

Дождь со снегом накроет почти весь Казахстан 15 ноября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 15:26 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", практически на всей территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь в южных регионах прогнозируется погода без осадков.

По республике также ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Высокая пожарная опасность прогнозируется на юго-западе и севере Кызылординской области, севере и востоке Алматинской области, а также на юго-востоке области Жетысу.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшую неделю.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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