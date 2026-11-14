Опубликовано штормовое предупреждение на 15 ноября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 15 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и 15 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане временами ожидаются небольшой снег и гололед. Ночью и утром – туман.

На востоке Акмолинской области ожидаются снег и гололед, на севере и юге – небольшой снег и гололед. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В Кокшетау ночью ожидаются небольшой снег, гололед и туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, временами ожидаются туман и порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре и горных районах Алматинской области ожидается туман. В горных районах – порывы ветра 15-20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе и севере – порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Актюбинской области ожидаются осадки, преимущественно дождь, ночью – гололед. На западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Актобе – порывы ветра 15-18 м/с.

На западе и севере Костанайской области ожидаются дождь, снег и гололед. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Днем на западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Костанае днем – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман.

Ночью на севере и востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег и гололед, днем – небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде днем ожидаются небольшой снег и гололед, ночью и утром – туман.

Ночью на востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег и гололед. На севере, востоке и юге – туман.

На севере, востоке и юге области Абай ожидается туман.

Ночью на западе и севере Павлодарской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, востоке и в центре – туман. В Павлодаре ожидается туман.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе и северо-западе – туман. По области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Уральске – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре и горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер – порывы ветра 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке, днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На севере и востоке – туман. Днем на западе, севере и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман, днем – порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем в горных районах – ветер 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе – порывы ветра 15-20 м/с.

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