Огромный столб черного дыма из-за пожара поднялся над Алматы

В Алматы вспыхнул крупный пожар. Над городом поднялся густой черный дым, который заметен даже с гор. На месте работают пожарные, передает Zakon.kz.

По информации МЧС, возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Брусиловского в Алмалинском районе.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов здание было охвачено открытым огнем. Существовала угроза распространения пожара на соседние объекты.

Масштабы возгорания заметны издалека: густой черный дым поднимается высоко над городом, его видно даже с гор.

На место направили силы и средства ДЧС по повышенному рангу. Создан штаб пожаротушения.

В настоящее время ситуация находится под контролем пожарных. Тушение продолжается. Специалисты выясняют, кому принадлежит горящее здание. В 9:37 пожар удалось локализовать, сообщили редакции в городском департаменте по ЧС.

Обновлено: пожар полностью потушен.

Ранее в Алматы горел цех по изготовлению поролона.