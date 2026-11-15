Огромный столб черного дыма из-за пожара поднялся над Алматы
По информации МЧС, возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Брусиловского в Алмалинском районе.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов здание было охвачено открытым огнем. Существовала угроза распространения пожара на соседние объекты.
Масштабы возгорания заметны издалека: густой черный дым поднимается высоко над городом, его видно даже с гор.
На место направили силы и средства ДЧС по повышенному рангу. Создан штаб пожаротушения.
В настоящее время ситуация находится под контролем пожарных. Тушение продолжается. Специалисты выясняют, кому принадлежит горящее здание. В 9:37 пожар удалось локализовать, сообщили редакции в городском департаменте по ЧС.
Обновлено: пожар полностью потушен.
Ранее в Алматы горел цех по изготовлению поролона.