Дождь со снегом и гололед: погода в Казахстане на 16 ноября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 16 ноября, по прогнозу синоптиков, в западных, северных, северо-западных и юго-восточных регионах Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью на северо-западе временами прогнозируются сильные осадки, преимущественно дождь.

На остальной территории страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман и усиление ветра, на западе, севере и северо-западе – гололед.

Высокая пожарная опасность ожидается на юго-западе и севере Кызылординской области, севере и востоке Алматинской области, а также на юго-востоке области Жетысу.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 20 ноября.