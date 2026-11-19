Золотые рыбки Главного ботанического сада (ГБС) Алматы переезжают на зимовку, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе сада, спустя шесть лет после реконструкции ГБС искусственный пруд, ставший домом для золотых рыбок и лебедей, нуждается в плановом техническом обследовании и профилактических работах.

Также специалистам предстоит проверить состояние гидроизоляционных мембран и покрытий, а также устранить выявленные неисправности.

"На время проведения работ рыб переселят из Лебяжьего пруда в пруд, расположенный в южной партерной части сада со стороны проспекта аль-Фараби, где они проведут зиму". Пресс-служба ГБС Алматы

Переселение рыб – ответственная процедура, требующая специальных знаний и бережного обращения.

Поэтому администрация парка привлекла профильную организацию ТОО ИП DWS, которая уже 10 лет занимается выращиванием и разведением карповых видов рыб в Алматинской области.

"19 ноября под руководством рыбовода Сейтжана Гани специалисты проведут отлов и организуют безопасную транспортировку рыб. Их осмотрят на наличие признаков заболеваний, при необходимости проведут профилактическую обработку". Пресс-служба ГБС Алматы

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Все знают, что зимой обмен веществ у рыб замедляется, они становятся малоподвижными и проводят холодные месяцы подо льдом.

"Для благополучной зимовки важно поддерживать достаточный уровень кислорода в воде. Как и в предыдущие годы, мы будем обеспечивать постоянную аэрацию зимовального пруда и следить за условиями содержания рыб. Наша главная задача – провести необходимые технические работы, обеспечив безопасность и благополучие обитателей пруда". Пресс-служба ГБС Алматы

13 ноября 2026 года стали известны хорошие новости: в Алматы после долгого простоя возобновили реконструкцию оранжереи Ботсада.