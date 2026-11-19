Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня заявила о пресечении контрабанды табачных изделий и вейпов на сотни миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 20 июня 2024 года в РК вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов.

"Так, в ноябре 2026 года в автомобильном пункте пропуска "Алимбет" Актюбинской области пограничниками пресечен незаконный провоз 593 тысяч пачек сигарет. Наряду с этим на границе в Жамбылской области выявлена партия вейпов в количестве 13 960 штук", – следует из релиза, распространенного пресс-службой КНБ РК 19 ноября.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых товаров составляет более 510 млн тенге.

В комитете отметили, что материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентные органы для принятия процессуального решения.

13 августа 2026 года в АФМ заявили, что, несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы. Также в агентстве раскрыли масштабы незаконного бизнеса.