Казахстан поднялся на 16-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью 20 ноября 2026 года поделились в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК:

"Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в Индексе развития электронного правительства ООН (UN EGDI) и впервые вошел в высший рейтинговый класс. Плюс 8 позиций за два года, в докладе ООН этот подъем назван одним из самых значительных среди стран-лидеров. Казахстан стал первой страной региона, достигшей такого уровня. Этот результат – прямое следствие реализации поручения главы государства сделать Казахстан полноценной цифровой страной и ставки на искусственный интеллект как главный инструмент трансформации государственного управления".

Отмечается, что высший рейтинговый класс объединяет 21 государство с наиболее развитым электронным правительством в мире.

Казахстан теперь в одной группе с Кореей, Данией, Сингапуром, Великобританией, Эстонией и США. В 2026 году в этот класс впервые вошли всего три страны: Казахстан, Ирландия и Польша.

Как уточняется, за два года Казахстан обошел Швецию, Германию, Ирландию, Новую Зеландию, Австрию и Японию, которые в 2024 году были впереди. Индекс страны вырос с 0,9009 до 0,9363 при среднем мировом значении 0,6675.

За два года разрыв с Эстонией, признанным эталоном цифрового государства, сократился в четыре раза. Среди стран СНГ и Центральной Азии Казахстан снова первый. В мировом рейтинге Узбекистан занимает 32-е место, Азербайджан – 38-е, Россия – 50-е.

По данным Минцифры, рост обеспечен по всем ключевым направлениям. ООН отметила заметный прогресс в связи: по доступности мобильной связи и интернета Казахстан поднялся с 41-го на 13-е место в мире и по уровню телекоммуникационной инфраструктуры сравнялся с Эстонией. Граждане увереннее пользуются цифровыми сервисами: показатель цифровой грамотности вырос примерно в полтора раза, а по уровню образования и навыков страна поднялась примерно с 42-го на 28-е место. Правовая база цифрового правительства получила высшую оценку ООН.

В докладе ООН Центральная Азия названа одной из главных историй успеха 2026 года. Экосистема eGov.kz и eGov Mobile отмечена как пример интегрированного цифрового государства, а международный центр alem.ai – как площадка для образования, исследований, стартапов и прикладного ИИ.

По оценке экспертов ООН, Казахстан продолжает укреплять позиции, опираясь на уже высокий уровень, и дело не в отдельных сайтах, а в единой системе, где вместе работают платформы взаимодействия госорганов, цифровая идентификация, мобильные сервисы и ЦОНы.

"Рейтинг никогда не был для нас самоцелью, он стал следствием большой системной работы. Глава государства задал ясный ориентир – за три года стать полноценной цифровой страной. Результат дала именно системность, а не отдельные проекты, ООН оценивает не сайты, а то, как государство работает целиком. Ставка на искусственный интеллект оказалась верной: он берет на себя бюрократию, а у человека остается время на на стратегические или творческие задачи. В докладе ООН отмечено, что Центральная Азия впервые вошла в группу лидеров благодаря Казахстану. Наша следующая задача – государство, которое само приходит к человеку раньше, чем он о нем вспомнил", – отметил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Результат стал итогом системной государственной политики, которую глава государства закрепил, объявив 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

UN E-Government Survey – доклад Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, публикуемый раз в два года. Рейтинг охватывает 193 государства – члена ООН и оценивает онлайн-услуги, телекоммуникационную инфраструктуру и человеческий капитал. Страны распределяются по четырем группам и 16 рейтинговым классам. Высший класс VH объединяет государства с наиболее развитым электронным правительством.

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