Почти три тысячи гектаров земли вернули государству в ВКО
Фото: freepik
В районе Самар Восточно-Казахстанской области прокуратура добилась возврата государству земельных участков, выделенных под инвестиционный проект, сообщает Zakon.kz.
В ходе проверки выяснилось, что пять земельных участков длительное время не использовались по целевому назначению, рассказали в областной прокуратуре.
В августе 2026 года руководство ТОО самостоятельно отказалось от реализации бизнес-проекта. При этом решение не было связано с административными барьерами. Несмотря на отказ от проекта, выделенные земли государству не вернули.
После вмешательства прокуратуры в государственную собственность возвращены 2930 гектаров земли общей стоимостью 180 млн тенге.
В надзорном органе отметили, что работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель продолжается.
Ранее 13,5 миллиона гектаров земель перераспределили в Казахстане.
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