В районе Самар Восточно-Казахстанской области прокуратура добилась возврата государству земельных участков, выделенных под инвестиционный проект, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки выяснилось, что пять земельных участков длительное время не использовались по целевому назначению, рассказали в областной прокуратуре.

В августе 2026 года руководство ТОО самостоятельно отказалось от реализации бизнес-проекта. При этом решение не было связано с административными барьерами. Несмотря на отказ от проекта, выделенные земли государству не вернули.

После вмешательства прокуратуры в государственную собственность возвращены 2930 гектаров земли общей стоимостью 180 млн тенге.

В надзорном органе отметили, что работа по выявлению и возврату неиспользуемых земель продолжается.

Ранее 13,5 миллиона гектаров земель перераспределили в Казахстане.