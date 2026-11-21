"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 22 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и 16 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе Акмолинской области ожидаются дождь и снег, днем на западе – дождь, на севере и юге – небольшой дождь. На западе, севере и юге ожидаются туман и гололед. Днем на западе – порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром также ожидается туман.

Ночью в Костанайской области ожидаются дождь и снег, днем – дождь. На западе, севере и востоке – туман и гололед. Днем на западе, севере и востоке ожидается ветер 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются дождь, снег, гололед и туман.

На севере, юге и востоке Актюбинской области временами ожидаются туман и гололед. На западе и севере – порывы ветра 15-18 м/с.

Днем на западе и севере Павлодарской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. На западе, севере и в центре – туман и гололед. В Павлодаре ночью и утром ожидаются туман и гололед.

На востоке и в горных районах области Жетысу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и в центре Карагандинской области ожидаются дождь, снег и гололед. На западе, севере и юге – туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на востоке области Улытау ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере и востоке – туман. В Жезказгане временами ожидается туман.

На западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег. На севере, востоке и юге – туман и гололед. На западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются дождь и снег, также прогнозируются туман и гололед.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере и востоке – порывы ветра 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман, ночью – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на севере и юге области Абай ожидаются туман и гололед. Днем на севере и в центре – порывы ветра 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – ветер 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза и туман. На западе, в горных и предгорных районах – порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Мангистауской области временами ожидаются сильный дождь и туман. Днем на западе – порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей десяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 22 ноября.