Жалоба одного пассажира обернулась проблемами для популярной казахстанской авиакомпании
Как рассказали в ведомстве 21 ноября 2026 года, после обращения пассажира Департамент торговли и защиты прав потребителей Алматы совместно с профильным комитетом и коллегами из Астаны провел внеплановую проверку перевозчика.
Специалисты нашли во внутренних правилах компании нормы, ущемляющие права клиентов.
В частности, специалисты зафиксировали нарушения, касающиеся:
- одностороннего изменения условий перевозки;
- ограничения ответственности самого авиаперевозчика;
- неправомерного взимания отдельных сборов;
- ограничения прав пассажиров на возврат денег;
- недостаточного информирования клиентов и ограничения способов подачи письменных претензий.
По итогам проверки компании выдали предписание привести правила перевозок в соответствие с казахстанским законодательством. Однако FlyArystan попыталась оспорить как саму проверку, так и выданный документ в суде.
"21 июля 2026 года Специализированный межрайонный административный суд города Алматы отказал авиакомпании в удовлетворении требований об отмене предписания", – говорится в сообщении.
Суд подтвердил, что органы по защите прав потребителей вправе контролировать сферу авиауслуг, а само предписание законно и обоснованно.
13 ноября 2026 года казахстанцам напоминали о главных правилах безопасности в аэропортах.