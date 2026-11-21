Суд признал законным предписание Министерства торговли и интеграции РК, обязавшее авиакомпанию FlyArystan устранить нарушения прав пассажиров во внутренних правилах перевозок. Поводом для разбирательства стала жалоба одного из клиентов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве 21 ноября 2026 года, после обращения пассажира Департамент торговли и защиты прав потребителей Алматы совместно с профильным комитетом и коллегами из Астаны провел внеплановую проверку перевозчика.

Специалисты нашли во внутренних правилах компании нормы, ущемляющие права клиентов.

В частности, специалисты зафиксировали нарушения, касающиеся:

одностороннего изменения условий перевозки;

ограничения ответственности самого авиаперевозчика;

неправомерного взимания отдельных сборов;

ограничения прав пассажиров на возврат денег;

недостаточного информирования клиентов и ограничения способов подачи письменных претензий.

По итогам проверки компании выдали предписание привести правила перевозок в соответствие с казахстанским законодательством. Однако FlyArystan попыталась оспорить как саму проверку, так и выданный документ в суде.

"21 июля 2026 года Специализированный межрайонный административный суд города Алматы отказал авиакомпании в удовлетворении требований об отмене предписания", – говорится в сообщении.

Суд подтвердил, что органы по защите прав потребителей вправе контролировать сферу авиауслуг, а само предписание законно и обоснованно.

13 ноября 2026 года казахстанцам напоминали о главных правилах безопасности в аэропортах.