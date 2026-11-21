В Казахстане впервые надели GPS-ошейник на туркестанскую рысь для спутникового наблюдения. Редкого хищника отловили в Алматинской области и уже выпустили в природу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира РК.

По их данным, животное, занесенное в Красную книгу Казахстана, заметили 20 ноября 2026 года на берегу реки Шелек у села Алгабас в Кегенском районе – неподалеку от границы национального парка "Көлсай көлдері".

По наблюдениям специалистов, хищник питался тушей шакала.

"Сотрудники национального парка совместно со специалистами Института зоологии безопасно отловили животное, оценили его физиологическое состояние и установили GPS-ошейник. Теперь за передвижениями рыси можно наблюдать с помощью спутниковых технологий", – говорится в сообщении.

После осмотра и необходимых процедур рысь вернули в естественную среду обитания на территории нацпарка. Ее состояние оценивается как стабильное.

Хищнику дали имя Қараша. Собранные с помощью трекера данные помогут специалистам лучше изучить образ жизни краснокнижного зверя.

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