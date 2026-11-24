В Казахстане снесли 18 незаконных объектов вблизи водоемов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации.

Так, по данным ведомства, с начала 2026 года бассейновыми инспекциями Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов были выявлены 18 фактов незаконного строительства на поверхностных водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах.

По каждому факту были возбуждены административные дела.

В результате вынесены 18 судебных решений о наложении административных штрафов на общую сумму 12,7 млн тенге с принудительным сносом незаконно возводимого или возведенного строения.

"Бассейновые инспекции регулярно осуществляют проверки на предмет соблюдения требований водного законодательства. Также реализуются мероприятия в рамках принятой совместно с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по борьбе с "черным рынком" воды. А принятый в прошлом году Водный кодекс расширил полномочия бассейновых инспекторов и установил четкие требования по охране водных объектов". Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров

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