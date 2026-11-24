С 20 ноября 2026 года по Казахстану проводится очередное оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 24 ноября 2026 года, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказали о результатах операции.

К примеру, в Петропавловске полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 38-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав. Несмотря на решение суда, он вновь сел за руль, проигнорировав установленный запрет. По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту.

В Алматы полицейские задержали местного жителя, у которого обнаружили целый арсенал: нарезную винтовку, пистолет, боеприпасы и три ножа. Также изъяты макеты различных видов оружия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

В этом же городе сотрудники полиции обнаружили в заброшенном доме охотничье ружье, числившееся утерянным еще с 2022 года. Вместе с ним находились 30 патронов и светозвуковая граната. Все изъято, начато досудебное расследование.

Отдельное внимание уделяется противодействию незаконному обороту наркотиков.

В Карагандинской области полицейские задержали 47-летнего мужчину при получении международной посылки с препаратами. При последующих обысках изъято 480 таблеток, поступивших из Польши, Индии и Германии. В части препаратов обнаружено психотропное вещество модафинил в особо крупном размере. Установлено, что препараты заказывались через интернет. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

В Мангистауской области при проверке автомобиля полицейские обнаружили пакеты с веществом, предположительно являющимся марихуаной. В ходе дальнейших мероприятий на одной из баз была обнаружена еще одна партия наркотиков. Общий вес изъятого составил около 130 кг. Проводится расследование.

Продолжается работа и по розыску лиц, скрывающихся от правосудия.

В Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве. По материалам дела, он причастен к незаконной продаже земельного участка, в результате чего потерпевшим причинен ущерб на сумму 125 тысяч долларов. Разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания.

Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу МВД Казахстана задержана гражданка Казахстана, подозреваемая в мошенничестве. По версии следствия, она под предлогом закупки и доставки товаров из Китая завладела деньгами потерпевшей и ее родителей на общую сумму 24 млн тенге. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

"Уважаемые граждане! Призываем вас соблюдать Закон, уважать права окружающих и не оставаться равнодушными к правонарушениям. Помните, безопасность начинается с каждого из нас". Пресс-служба МВД РК

18 ноября стало известно, что МВД наделили новыми функциями. Подробности – тут.