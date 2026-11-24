На пункте пропуска "Сыпатай батыр" на границе Казахстана с Кыргызстаном построят современный досмотровый комплекс. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

По данным ведомства, строительно-монтажные работы начнутся 25 ноября 2026 года.

"Для обеспечения безопасности на период строительства движение всех видов транспортных средств через сопредельные пункты пропуска "Сыпатай батыр" (Казахстан) и "Чалдыбар" (Кыргызстан) будет временно ограничено". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Предварительный срок проведения работ составляет около шести месяцев.

При этом возможность пересечения границы для пешеходов будет сохранена.

"Для них организуют безопасные временные маршруты вне зоны строительных работ и движения строительной техники", – уточнили в Министерстве.

Стоит отметить, что для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения между Казахстаном и Кыргызстаном перевозчики могут воспользоваться альтернативными действующими пунктами пропуска: "Кордай", "Карасу", "Аухатты", "Сортобе" и "Айша-Биби" .

Граждан и перевозчиков попросили учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

4 ноября 2026 года в посольстве Казахстана в Узбекистане поделились хорошей новостью. Речь – о пункте пропуска "Жибек Жолы" на границе с РУ, который технически готов к эксплуатации. Но точных сроков открытия еще нет, так как нужно доделать внешнюю инфраструктуру.