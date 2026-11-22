В Алматы полицейские провели рейд на территории "Атакента" после многочисленных жалоб горожан на опасную езду подростков на электротранспорте, сообщает Zakon.kz.

По словам заявителей, некоторые любители скоростных заездов разгоняются в парковой зоне свыше 80 км/ч, создавая угрозу для посетителей.

Во время рейда подростки на электросамокатах и другом электротранспорте игнорировали требования полицейских остановиться и пытались скрыться, продолжая опасные заезды.

Среди нарушителей оказался 12-летний подросток. С ним провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

Полиция призвала родителей следить за досугом детей и не допускать опасных заездов, которые могут привести к трагедии.

В сентября в Алматы самокатчик разогнался до 90 километров в час и разбился насмерть.