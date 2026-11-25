Вечером 25 ноября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в аэропорту главу государства встретили официальные лица Правительства России.

Ранее стало известно, что 25-26 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом.

В рамках визита состоится встреча глав государств. Президент также примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026".