В Костанайской области 19 сельхозтоваропроизводителей привлекли к административной ответственности за использование водных ресурсов без соответствующих разрешений. Общая сумма штрафов составила 5,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, некоторые сельхозпредприятия использовали воду для орошения без обязательных разрешений на специальное водопользование, выданных бассейновой водной инспекцией.

В частности, одно из предприятий на протяжении нескольких лет выращивало картофель, бахчевые и овощные культуры, требующие регулярного полива. Только в 2025 году площадь посадок картофеля составила 70 гектаров. При этом разрешения на использование водных ресурсов у организации не было.

Аналогичные нарушения выявили и у других сельхозтоваропроизводителей.

По результатам прокурорского анализа 19 субъектов привлекли к административной ответственности по статье 141 КоАП.

"Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиона тенге". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

24 ноября в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказывали, что в Казахстане снесли 18 незаконных объектов вблизи водоемов.