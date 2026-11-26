Годами поливали поля без разрешения: в Казахстане фермеры отделались штрафами
По данным пресс-службы областной прокуратуры, некоторые сельхозпредприятия использовали воду для орошения без обязательных разрешений на специальное водопользование, выданных бассейновой водной инспекцией.
В частности, одно из предприятий на протяжении нескольких лет выращивало картофель, бахчевые и овощные культуры, требующие регулярного полива. Только в 2025 году площадь посадок картофеля составила 70 гектаров. При этом разрешения на использование водных ресурсов у организации не было.
Аналогичные нарушения выявили и у других сельхозтоваропроизводителей.
По результатам прокурорского анализа 19 субъектов привлекли к административной ответственности по статье 141 КоАП.
"Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиона тенге".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области
24 ноября в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказывали, что в Казахстане снесли 18 незаконных объектов вблизи водоемов.