"Невеста" из Актобе обманула гражданина Китая перед свадьбой на 30 млн тенге
Как пишет 26 ноября 2026 года газета "Диапазон", иностранец приехал в Казахстан по работе в августе 2023 года и примерно в это же время познакомился в соцсетях с девушкой из Актобе.
По словам мужчины, с самого начала общения он помогал новой знакомой деньгами – оплачивал еду, развлечения, подарки и другие нужды. Девушка рассказывала, что отец ушел из семьи, а ей с матерью, братом и сестрой приходится жить в тяжелом финансовом положении.
Летом 2024 года между ними завязались близкие отношения.
"В сентябре она сказала, что ее мама попала в аварию, впала в кому, а позже скончалась. Ей приходится одной воспитывать братишку и сестренку, и ей нечем платить за ипотеку. На оплату по ипотеке я перечислил ей 1 млн 433 тыс. тенге. После стала говорить, что ей нужно заплатить за операцию брата, оплатить учебу в колледже. Тогда я ей выслал 3 млн 800 тыс. Она обещала вернуть, но в расписке указала другие данные. Еще я переводил ей деньги якобы на дипломную работу", – поделился пострадавший.
А летом 2026 года гражданин КНР сделал девушке предложение, она согласилась, и молодые поехали в Китай знакомиться с родителями будущего мужа. Ее хорошо встретили, родители даже подарили семейные украшения, которые покупали 20 лет назад на свою помолвку.
Следом она получила множество презентов: iPhone 17 Pro, Apple Watch, AirPods, цифровые камеры, AI-очки и другие ценные вещи. Решили, что сначала свадьба будет в Китае, а потом в Актобе.
"Она написала список свадебных расходов и попросила перевести ей 8,5 млн тенге на банковскую карту. Объяснила, что пока будут готовиться к свадьбе в Китае, ее бабушка, живущая в поселке, будет помогать с организацией свадьбы в Актобе. Планировала заказать национальное свадебное платье, подписать договор с рестораном. Я согласился и выслал необходимую сумму", – сказал гражданин Китая.
Спустя некоторое время парень написал в выбранный ресторан и неожиданно узнал, что никакой брони на планируемую дату нет и предоплату никто не вносил. Тогда он понял, что девушка его обманула.
Иностранец написал заявление в полицию. В ходе разбирательства он выяснил, что ее мама жива и живет с ее отцом не за границей, а вместе с ней.
"Это не просто обман, я стал жертвой хорошо организованного преступного плана. Но местные правоохранительные органы дело прекратили. Девушка в допросе призналась, что потратила деньги на личные нужды. Моя семья не богатая и для нас это большие деньги. Я считаю, что мне нанесен ущерб с учетом фамильных драгоценностей на сумму не менее 30 млн тенге", – подчеркнул парень.
В Департаменте полиции прокомментировали инцидент.
"Досудебное расследование было начато незамедлительно после обращения иностранного гражданина. По результатам расследования уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Соответствующее решение согласовано с прокуратурой Актобе. Потерпевшему разъяснено его право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства".ДП Актобе
Мужчина планирует обжаловать постановление полиции и обратиться в вышестоящие инстанции.
В другом деле жительница Новосибирска долгое время переписывалась с "китайским актером Сюй Каем", из-за которого влезла в долги и заложила квартиру.