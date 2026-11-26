Неприятная история случилась с гражданином Китая, который работает в Актобе. По его словам, он стал жертвой "брачной аферы". "Невеста" бросила его прямо перед свадьбой – а точнее, после того как он отправил ей 8,5 млн тенге на организацию пышного тоя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 ноября 2026 года газета "Диапазон", иностранец приехал в Казахстан по работе в августе 2023 года и примерно в это же время познакомился в соцсетях с девушкой из Актобе.

По словам мужчины, с самого начала общения он помогал новой знакомой деньгами – оплачивал еду, развлечения, подарки и другие нужды. Девушка рассказывала, что отец ушел из семьи, а ей с матерью, братом и сестрой приходится жить в тяжелом финансовом положении.

Летом 2024 года между ними завязались близкие отношения.

"В сентябре она сказала, что ее мама попала в аварию, впала в кому, а позже скончалась. Ей приходится одной воспитывать братишку и сестренку, и ей нечем платить за ипотеку. На оплату по ипотеке я перечислил ей 1 млн 433 тыс. тенге. После стала говорить, что ей нужно заплатить за операцию брата, оплатить учебу в колледже. Тогда я ей выслал 3 млн 800 тыс. Она обещала вернуть, но в расписке указала другие данные. Еще я переводил ей деньги якобы на дипломную работу", – поделился пострадавший.

А летом 2026 года гражданин КНР сделал девушке предложение, она согласилась, и молодые поехали в Китай знакомиться с родителями будущего мужа. Ее хорошо встретили, родители даже подарили семейные украшения, которые покупали 20 лет назад на свою помолвку.

Следом она получила множество презентов: iPhone 17 Pro, Apple Watch, AirPods, цифровые камеры, AI-очки и другие ценные вещи. Решили, что сначала свадьба будет в Китае, а потом в Актобе.

"Она написала список свадебных расходов и попросила перевести ей 8,5 млн тенге на банковскую карту. Объяснила, что пока будут готовиться к свадьбе в Китае, ее бабушка, живущая в поселке, будет помогать с организацией свадьбы в Актобе. Планировала заказать национальное свадебное платье, подписать договор с рестораном. Я согласился и выслал необходимую сумму", – сказал гражданин Китая.

Спустя некоторое время парень написал в выбранный ресторан и неожиданно узнал, что никакой брони на планируемую дату нет и предоплату никто не вносил. Тогда он понял, что девушка его обманула.

Иностранец написал заявление в полицию. В ходе разбирательства он выяснил, что ее мама жива и живет с ее отцом не за границей, а вместе с ней.

"Это не просто обман, я стал жертвой хорошо организованного преступного плана. Но местные правоохранительные органы дело прекратили. Девушка в допросе призналась, что потратила деньги на личные нужды. Моя семья не богатая и для нас это большие деньги. Я считаю, что мне нанесен ущерб с учетом фамильных драгоценностей на сумму не менее 30 млн тенге", – подчеркнул парень.

В Департаменте полиции прокомментировали инцидент.

"Досудебное расследование было начато незамедлительно после обращения иностранного гражданина. По результатам расследования уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Соответствующее решение согласовано с прокуратурой Актобе. Потерпевшему разъяснено его право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства". ДП Актобе

Мужчина планирует обжаловать постановление полиции и обратиться в вышестоящие инстанции.

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