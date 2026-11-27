Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области окончено расследование по фактам незаконного оборота цифровых активов, приобретения доступа к банковским счетам третьих лиц и пособничества в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, трое жителей Алматы организовали сеть дропперов для проведения незаконных криптовалютных операций.

"Для этого через посредников привлекались граждане Кыргызстана, преимущественно молодые люди, в том числе студенты и лица, испытывающие финансовые трудности. Подозреваемые оплачивали им проезд в Казахстан, проживание и питание, обеспечивали мобильными телефонами и SIM-картами. За денежное вознаграждение иностранцы передавали доступ к своим банковским счетам, после чего возвращались на родину. Полученные платежные инструменты использовались для покупки и продажи криптовалюты USDT без соответствующей лицензии", – рассказали в пресс-службе АФМ РК сегодня, 27 ноября 2026 года.

Кроме того, по данным агентства, через международную платежную платформу SkyPhoenix подозреваемые обслуживали финансовые операции онлайн-казино Pinco, Pinup, Nomad Games, Sultan Games и других.

"За вознаграждение в размере 4% от суммы поступлений подозреваемые обеспечивали прием платежей от игроков, выплату выигрышей и вывод доходов организаторов незаконного игорного бизнеса в криптовалюте. Общая сумма поступлений на дропперские счета превысила 3,6 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

Как сообщается, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"С санкции суда наложен арест на три автомашины и земельный участок. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

2 февраля 2026 года сообщалось, что Агентством по финмониторингу объявлены в розыск подозреваемые в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК:

Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки, Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. По данным агентства, Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.

А 10 августа стало известно, что АФМ объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Махмуда Хикматова. Блогера подозревают в продвижении незаконных интернет-казино SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.

4 ноября в АФМ подтвердили розыск Дмитрия Пунина и Марины Ильиной. Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.