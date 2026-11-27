Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 27 ноября 2026 года, глава государства выразил соболезнования в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием близ города Гизы, повлекшим человеческие жертвы.

"Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, выразив солидарность с братским народом Египта", – говорится в сообщении.

25 ноября 2026 года на кольцевой дороге в районе Эль-Варрак, в провинции Гиза, недалеко от Каира опрокинулся и загорелся грузовик с нефтепродуктами. Огонь перекинулся на другой транспорт. По предварительным данным, полностью сгорели 27 транспортных средств. Сообщалось о гибели 31 человека, еще 21 получил ранения.