Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Египта
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда 27 ноября 2026 года, глава государства выразил соболезнования в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием близ города Гизы, повлекшим человеческие жертвы.
"Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, выразив солидарность с братским народом Египта", – говорится в сообщении.
25 ноября 2026 года на кольцевой дороге в районе Эль-Варрак, в провинции Гиза, недалеко от Каира опрокинулся и загорелся грузовик с нефтепродуктами. Огонь перекинулся на другой транспорт. По предварительным данным, полностью сгорели 27 транспортных средств. Сообщалось о гибели 31 человека, еще 21 получил ранения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript