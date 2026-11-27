В Актобе ввели в эксплуатацию специальный детский сад "Самғау" на 300 мест для детей с особыми образовательными потребностями, не имеющий аналогов в Казахстане.

Современный комплекс построен за счет активов, возвращенных государству, в соответствии с поручением президента. Новый объект позволит сократить дефицит мест в специализированных дошкольных организациях региона и расширить возможности оказания качественной помощи детям с особыми образовательными потребностями. Стоимость проекта составляет 7,8 млрд тенге.

Торжественное открытие учреждения, расположенного в жилом массиве Есет батыр областного центра, состоялось в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. Это первая дошкольная организация в данном микрорайоне, оказывающая специализированную помощь особенным детям.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В церемонии открытия принял участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Он ознакомился с материально-технической базой учреждения, осмотрел специализированные кабинеты, а также встретился с родителями и коллективом. Глава региона отметил, что работа по созданию доступной среды, обеспечению качественного образования и необходимой поддержки детям с особыми образовательными потребностями будет продолжена на системной основе.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание обеспечению равных возможностей для получения качественного образования каждым ребенком, созданию доступной и безопасной среды. Реализация этой политики в регионе – наша задача. Важно своевременно выявлять индивидуальные потребности детей, оказывать необходимую помощь и поддерживать семьи на каждом этапе. В новом детском саду воспитатели, специальные педагоги и психологи будут работать во взаимодействии, обеспечивая комплексную помощь. Здесь каждый ребенок сможет развиваться в соответствии со своими возможностями и получать необходимую поддержку". Асхат Шахаров

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Строительство детского сада "Самғау" началось в 2025 году и завершилось в ноябре 2026 года. Общая площадь двухэтажного комплекса превышает 20 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 24 группы и состоит из шести функциональных блоков. Каждый из них оборудован с учетом особенностей и потребностей детей. Здесь созданы специальные условия для воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, речевыми нарушениями, а также особенностями интеллектуального развития.

В детском саду предусмотрены кабинеты логопеда, сенсорно-релаксационные и Монтессори-кабинеты, бассейн, спортивный и музыкальный залы, массажные и медицинские кабинеты, а также зимний сад. С детьми будут работать специальные педагоги, дефектологи, логопеды, психологи и воспитатели. Для медицинского сопровождения предусмотрены специалисты-невропатолог и психиатр. Штат учреждения составляет 202 человека.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

На сегодняшний день в детский сад уже приняты 168 детей. Общая вместимость учреждения – 300 воспитанников. По данным областного управления образования, в регионе в очереди на получение мест в специализированных дошкольных организациях находятся 743 ребенка. Из них 740 проживают в Актобе.

Открытие нового детского сада стало важным событием и для местных семей. Теперь жительница микрорайона Есет батыр Гаухар Искакова, воспитывающая троих детей с особыми образовательными потребностями, сможет получать необходимую помощь для детей рядом с домом. Ранее ей приходилось возить их в платные коррекционные центры и бассейн, расположенные в разных частях города. Кроме того, сама Гаухар устроилась в новый детский сад воспитателем по своей специальности.

"Раньше мне приходилось возить детей в платные центры и бассейн. Это требовало много времени и средств. Теперь все необходимые условия созданы в одном месте. Для нашей семьи это большая помощь. Кроме того, у меня появилась возможность работать по специальности. От всей души благодарю главу государства за создание таких условий и поддержку детей и родителей, оказавшихся в подобной ситуации", – рассказала Гаухар Искакова.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Еще одна жительница микрорайона, Ляззат Уразгулова, также отметила значимость открытия учреждения для родителей. Она трудоустроилась в детский сад заведующей хозяйством.

"Это новая возможность для наших детей учиться, развиваться и общаться со сверстниками. А для родителей – уверенность в том, что дети получат необходимый уход и поддержку. Я искренне благодарна всем, кто внес вклад в реализацию этого социального проекта", – отметила она.

Таким образом, детский сад "Самғау" не только обеспечил дополнительными местами 300 детей с особыми образовательными потребностями, но и создал возможности для трудоустройства их родителей.

Отметим, что за последние два года в Актюбинской области открылись психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты коррекции и специализированные дошкольные организации для особенных детей. В течение одного года в регионе начали работу 30 кабинетов поддержки инклюзивного образования. Кроме того, для областной специальной коррекционной школы построили дополнительный корпус на 150 мест, а в ряде образовательных учреждений провели капитальный ремонт.