Генеральная прокуратура выступила с заявлением
Сообщается, что на 27 ноября органами прокуратуры установлено 13 нарушений выборного законодательства, из них семь фактов связаны с агитацией в период ее запрета. Все виновные привлечены к административной ответственности.
"В этой связи обращаем внимание, что в силу пункта 2 статьи 27 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. То есть проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 28 ноября 2026 года", – говорится в обращении.
В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается, а именно 28 и 29 ноября 2026 года.
"При этом печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. Аналогично могут сохраняться на прежних местах агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет. Вместе с тем не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов", – заявил Утегенов.
Также запрещены фотографирование и видеосъемка заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.
"В случае несоблюдения данных норм закона наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15 (64 875 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 (86 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25 (108 125 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 (151 375 тенге) месячных расчетных показателей)", – предупредил замгенпрокурора.
Он также сообщил, что в соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона публикация результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.
Запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.
Нарушение этих требований влечет административную ответственность – штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 25 месячных расчетных показателей.
"Кроме того, дополнительно напоминаем о строгом соблюдении положений Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", согласно которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях. Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность (статья 400 УК)", – отметил Утегенов.
Он также обратил внимание на недопустимость распространения в масс-медиа ложной информации и противоправного контента, так как за такие действия в зависимости от степени их опасности и причиненного вреда наступает как уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса, так и административное наказание по статье 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.
"На основании изложенного Генеральная прокуратура Республики Казахстан в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать вышеуказанные законодательные требования, предупреждать и воздерживаться от совершения противоправных действий", – подытожили в ведомстве.
12 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.
В рамках предстоящих выборов планируется избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов. В частности: 668 мандатов – областных, 626 мандатов – городских, 2 153 мандата – районных.