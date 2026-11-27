Заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов обратился к казахстанцам в преддверии внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней, назначенных на 29 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что на 27 ноября органами прокуратуры установлено 13 нарушений выборного законодательства, из них семь фактов связаны с агитацией в период ее запрета. Все виновные привлечены к административной ответственности.

"В этой связи обращаем внимание, что в силу пункта 2 статьи 27 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. То есть проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 28 ноября 2026 года", – говорится в обращении.

В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается , а именно 28 и 29 ноября 2026 года.

"При этом печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. Аналогично могут сохраняться на прежних местах агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет. Вместе с тем не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов", – заявил Утегенов.

Также запрещены фотографирование и видеосъемка заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

"В случае несоблюдения данных норм закона наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15 (64 875 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 (86 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25 (108 125 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 35 (151 375 тенге) месячных расчетных показателей)", – предупредил замгенпрокурора.

Он также сообщил, что в соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона публикация результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

Нарушение этих требований влечет административную ответственность – штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц – в размере 25 месячных расчетных показателей.

"Кроме того, дополнительно напоминаем о строгом соблюдении положений Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", согласно которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях. Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность (статья 400 УК)", – отметил Утегенов.

Он также обратил внимание на недопустимость распространения в масс-медиа ложной информации и противоправного контента, так как за такие действия в зависимости от степени их опасности и причиненного вреда наступает как уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса, так и административное наказание по статье 456-2 Кодекса об административных правонарушениях.

"На основании изложенного Генеральная прокуратура Республики Казахстан в целях обеспечения законности и общественной безопасности, предупреждения правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать вышеуказанные законодательные требования, предупреждать и воздерживаться от совершения противоправных действий", – подытожили в ведомстве.

12 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

В рамках предстоящих выборов планируется избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов. В частности: 668 мандатов – областных, 626 мандатов – городских, 2 153 мандата – районных.