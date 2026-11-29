BilimClass подверглась кибератаке: что известно
Как сообщили в компании, кибератака произошла в 01:09. Команда платформы оперативно приняла меры по обеспечению безопасности данных учащихся, родителей и педагогов.
По состоянию на 09:00 работа BilimClass была восстановлена. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники получили доступ к сервису переводов текста и изменили названия некоторых учебных предметов. Их действия были незамедлительно остановлены.
В компании заверили, что временный и ограниченный доступ злоумышленников к платформе не повлиял на данные пользователей. Проверка продолжается, о ее результатах сообщат дополнительно.
Также 27 ноября на образовательной платформе BilimClass произошел локальный технический сбой. Тогда в компании заявили, что все данные пользователей были сохранены в полном объеме, фактов утечки не выявлено.
Ранее прокуратура Атырауской области выявила грубые нарушения права на неприкосновенность частной жизни более четырех тысяч детей.