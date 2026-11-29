В Карагандинской области нашли пропавшую женщину 1985 года рождения, которая накануне перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

28 ноября женщина выехала из Караганды на попутном транспорте в направлении села Изенды Нуринского района, после чего связь с ней пропала.

К поискам подключились спасатели, полицейские и местные жители. Также были задействованы беспилотники и кинологические расчеты.

Утром 29 ноября пропавшую обнаружили в сенном сарае местного жителя. В медицинской помощи женщина не нуждалась.

Мужчину искали по миру 10 лет, а нашла полиция Казахстана на востоке страны. Подробнее читайте по ссылке.

