Токаев проголосовал на выборах депутатов маслихатов
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов маслихатов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Акорде.
"Глава государства принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости", – говорится в сообщении от 29 ноября 2026 года.
По состоянию на 14:00 в Казахстане проголосовали 45,46% избирателей.
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