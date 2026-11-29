Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Глава государства принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости", – говорится в сообщении от 29 ноября 2026 года.

Фото: Акорда

По состоянию на 14:00 в Казахстане проголосовали 45,46% избирателей.