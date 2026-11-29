Российский политолог Константин Калачев обратил внимание на яркое высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшее в ходе недавней встречи с Владимиром Путиным в Кремле, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о фразе "Геополитика пустилась в пляс", которой казахстанский лидер охарактеризовал современную международную обстановку.

Политолог написал в Telegram, что всего тремя словами Токаев сумел передать всю сложность происходящих в мире геополитических процессов.

"Пока другие политики тратят часы на рассуждения о новых разделительных линиях, беспрецедентной напряженности, глобальном противостоянии и остром дефиците доверия, президент Казахстана одной точной фразой нарисовал исчерпывающую картину современного мира", – отметил Калачев.

Эксперт назвал такой подход проявлением дипломатического мастерства высшего уровня, подчеркнув способность казахстанского лидера говорить о сложнейших международных процессах емко, образно и точно.

Ранее Токаев на встрече с Владимиром Путиным подчеркнул, что Казахстан и Россия активно работают над расширением торгово-экономических связей.