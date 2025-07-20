Токсичный пляж: почему отдыху у воды требуются новые правила безопасности

Как электросамокаты нахлынули на городские тротуары, прессингуя пешеходов, аналогично и акваторию у пляжей сейчас "отжимают" у купающихся любители гидроциклов. Места для купания сокращаются, не говоря уже о рёве и гари от моторов. Как регулируется этот конфликт интересов, изучал Zakon.kz.

Сезон отпусков, отдых у воды. Одним нравится плавать, а то и просто бултыхаться, другие любят водный "экстрим": скутеры, "бананы" и прочие скоростные аттракционы. Однако друг другу они очевидно мешают, причем опасность представляют последние для первых. Поэтому их надо контролировать. Что, как бы, и делается.

И гидроциклы, и катера, буксирующие развлекательные плавательные средства, относятся к маломерным судам (до 20 метров в длину и до 12 человек на борту), использование которых регламентируют Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденные Приказом и. о. министра МИИР.

Можно сказать, этот НПА регулирует отношения между двумя группами людей, своеобразному конфликту интересов между которыми и посвящена эта статья: водителями и пассажирами маломерных судов – с одной стороны, и просто купающимися (так сказать, пешеходами, или, точнее, "водоходами") – с другой.

И, к слову сказать, статью на эту же тему Zakon.kz публиковал ранее, два года назад. Вопросы в том, насколько эффективно регулируется эта сфера и почему мы возвращаемся к старой теме. Ответ последует такой.

Вышеупомянутые правила изданы более 10 лет назад, в марте 2015 года. Для сравнения: за это время арсенал "средств индивидуальной мобильности" (повсюду: и на земле, и в воздухе) вырос в сотни, если не в тысячи раз. Это до такой степени изменило ситуацию, например, на городских улицах и тротуарах, что в аналогичных сферах – касательно электросамокатов и мопедов – пришлось принимать отдельные НПА, вносящие поправки в Закон РК "О дорожном движении".

Но ведь аналогичный прорыв произошел и в водных скутерах и прочих СИМ. Их стало на порядки больше, что, безусловно, привело к упомянутому конфликту интересов. Так не пора ли поменять правила?

Теперь – к деталям. Рассмотрим лишь несколько из действующих норм – самые красноречивые.

Пункты проката маломерных судов должны находиться вне пляжа, на расстоянии не менее 50 метров от его обозначенной границы (пп. 14) пункта 9 Правил безопасности на водоемах). При этом к акватории у пляжа, предназначенной для купания и ограниченной красными или оранжевыми буйками, маломерные суда не могут приближаться менее чем на 10 метров (пп. 6) пункта 10 Правил пользования маломерными судами).

Надо сказать, что с момента публикации упомянутой ранее статьи произошли изменения к лучшему. Прежде на некоторых водоемах, например, на озере Алаколь, такого разграничения акватории для купающихся и маломерных судов вовсе не было (только отдельные буйки на якорях, за которые пловцам запрещалось заплывать).

Теперь такие ограды появились. И "правило 10 метров" в целом соблюдается. Но… Сделано это не за счет организации собственно оборудованных пунктов проката, а за счет сокращения пляжей и акваторий для купания. Просто единую ранее полосу воды и примыкающей к ней суши разбили на несколько фрагментов, между которыми купаться нельзя, зато прокатчик скутера или "банана" может приблизиться по коридору – и весьма обширному, в сотню метров – к сигнализирующему клиенту на берегу.

И без того в сезон на песке или гальке яблоку негде упасть, так отдыхающих заставляют тесниться еще кучнее.

Далее. Скорость прохождения маломерных судов вблизи пляжей и мест купания не должна превышать 10 км в час (пункт 9 Правил пользования маломерными судами).

А вот это правило не соблюдается от слова "совсем". Мало того, юноши-прокатчики специально проносятся вдоль буйков с максимальной скоростью, демонстрируя мощь аппарата и завлекая таким образом потенциальных клиентов. Понятно, что эта недобросовестная реклама, помимо всего прочего, опасна и прямо подпадает под статью 412 КОАП "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах", за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа:

на физических лиц – в размере семи МРП,

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере десяти МРП,

на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестидесяти МРП.

Да вот только нет толка. Нет на пляжах ни наблюдательных вышек с инструкторами-спасателями, которые должны пресекать нарушение правил, ни дежурных полицейских, которые бы штрафовали тех, за кем не уследили наблюдатели (пп. 3) и 5) пункта 9 и пп. 4) пункта 6 Правил безопасности на водоемах).

Ну и последнее, но не по значению. Вся эта шумная и токсичная армия скутеров и катеров, плавая прямо у берегов, несет угрозу не только в виде потенциальных столкновений. В конце концов, это возможно, но не факт, что случится. А вот проливаемое в воду масло, углеводородная вонь от выхлопных газов, рёв мощных моторов – это новая реальность на пляжах. И она как-то мало сочетается с представлением об экологичном, оздоравливающем отдыхе на воде. С идиллией – обещаемой, между прочим, турфирмами...

Напрашивается введение ограничений и норм, которые бы упорядочили эту сферу. В конце концов, смогли же государство и общество подчинить правилам дорожного движения владельцев электросамокатов и мопедов (хотя, конечно, не сразу и не вполне).

Так, может, логично и справедливо устроить что-то вроде "велодорожек" и для маломерных судов?