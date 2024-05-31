"Небоскребы кренились на 45 градусов": рассказ очевидца землетрясения в 9 баллов

Январское и мартовское землетрясения изрядно напугали алматинцев и гостей города. Хотя прошло уже несколько месяцев, в голове у многих до сих пор иногда появляется мысль: "А вдруг опять? А вдруг сильнее? И что тогда?", сообщает Zakon.kz.

Часто во дворах микрорайонов можно услышать подобные разговоры местных жителей.



Пока дети играют на детской площадке, взрослые устраиваются на лавочке в уютном алматинском дворике и начинают беседу, слова которой приводит интернет-портал Taspanews.

– Ох, повезло вам с домом, в нем вы можете чувствовать себя в безопасности, – обращается женщина к соседу, который вышел из подъезда с сыном. – Почему вы считаете мой дом безопасным? – спрашивает местный житель, с сомнением глядя на старенькую советскую пятиэтажку.

– Ну а как же! Здание построено в СССР, тогда умели строить, оно у вас панельное. Соседи говорят, в 9-балльное землетрясение выстоит! Не то что мой дом, он кирпичный, а это ведь самое ненадежное, – сетует женщина, махнув рукой на соседнее здание.

Землетрясение 1978 года

В поисках ответов о возможной серьезности последствий из-за сейсмических происшествий в южной столице лучше обратиться с вопросом к старожилам. Они говорят, что в городе мощно потряхивает не чаще чем раз-два каждые семь-десять лет.

По словам алматинца Василия, который родился в городе в 60-х годах прошлого века, в памяти осталось мощное землетрясение весной 1978 года. Согласно открытым источникам, оно произошло 24 марта 1978 года, а в эпицентре магнитуда составила более 7 баллов.

"Я тогда в школу еще ходил. В тот день лежал дома, смотрел по телевизору какой-то фильм. И вдруг телевизор вместе с тумбочкой поехал на меня. Метра на три переместился, а потом назад поехал. У нас в квартире было много хрусталя. Все звенело страшно, шаталась люстра, мебель тряслась", – рассказывает Василий.

Он отметил, что силу толчков тогда в городе оценили приблизительно в шесть с половиной баллов. Стены многих домов пошли трещинами, а асфальт на городских улицах в нескольких местах раскололо.

"Но разрушений больших не было, не помню такого. Землетрясения здесь частые явления, шатаются люстры, словно маятники. Слабые, но ощутимые землетрясения бывают два-три раза в год. Пошатается – и все. А сильные по амплитуде – раз в семь-десять лет", – подытожил алматинец.

Толчки на юге Казахстана

Фото: Zakon.kz

Магнитуду землетрясения, произошедшего в ночь на 23 января 2024 года, в эпицентре сейсмологи оценили в 6,7 балла. А в Алматы сила подземных толчков составила лишь 5.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 5 баллов", – сообщили тогда в ДЧС.

Еще одно сильное землетрясение жители южной столицы ощутили утром 4 марта, эпицентр находился в 31 км от города. Тогда специалисты тоже оценили его в 5 баллов.

Хоть и несильно, но юг Казахстана до сих пор продолжает периодически потряхивать. Например, сегодня, 31 мая, МЧС РК в своем Telegram-канале сообщило, что сейсмологи в 10:13 зарегистрировали землетрясение, которое ощутили жители Жамбылской области. В поселке Кордай магнитуда составила два балла.

Все боятся землетрясения в 9 баллов

Почти все опасаются разрушительного землетрясения, максимального по значению, основываясь на магнитуду по шкале Рихтера. Даже коренные жители мегаполиса, которые привыкли к систематическим колебаниям земли.

Но некоторые не понаслышке знают, что такое интенсивные колебания. Изданию удалось побеседовать с очевидицей Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Землетрясение в 9 баллов и авария на АЭС Фукусима-1

Великое восточно-японское землетрясение, произошедшее 11 марта 2011 года, – сильнейшее землетрясение в современной истории Японии. Его магнитуда, по разным оценкам, составила от 9 баллов до 9,1.

После основного толчка последовала серия афтершоков магнитудой 7, 7,4 и 7,2. Всего было зарегистрировано более четырехсот афтершоков магнитудами более 4,5 балла.

Согласно оценкам ученых, опубликованных в открытых источниках, землетрясение передвинуло часть северной Японии на 2,4 м в сторону Северной Америки. Кроме того, эти территории стали шире, чем раньше.

Стихийное бедствие спровоцировало сильные волны цунами, которые достигли первых областей островного государства уже через 10-30 минут после основных подземных толчков. Цунами произвело массовые разрушения на северных островах Японии, в том числе спровоцировав радиационную аварию на АЭС Фукусима-1.

Фото: wikipedia.org. Землетрясение в Японии (2011), пожар в Токио

По официальным данным, природный катаклизм унес почти 20 тысяч жизней, более двух с половиной тысяч жителей островного государства до сих пор числятся пропавшими без вести. Более шести тысяч получили ранения.



Когда женщину спросили о первых впечатлениях от сильных японских толчков, она коротко ответила: "Казалось, что вот-вот либо небоскреб упадет, либо земля разверзнется".

"Я сидела с подругой в вагоне, мы ехали из школы на поезде. Вдруг вагон начал очень сильно шататься. Поезд остановился. Трясло с такой силой, что мы сразу поняли – началось очень мощное землетрясение. Нас шатало минуты две очень сильно. Все были в шоке и плакали, кто-то упал с сидений. Потом, как все стихло, открываются двери, нам командуют: "Выходите!" – вспоминает Милена.

В 2011 году она жила на приличном расстоянии от эпицентра землетрясения и от пострадавшей от цунами Фукусимы, однако все равно ощутила на себе всю мощь подземных толчков.

"Мы выходим на улицу. Уже начались афтершоки. Мы оказались в районе станции, где находились очень высокие небоскребы – 80-90 этажей. Мы стояли прямо у их подножия. Не знали, куда бежать. Ведь земля под ногами поднималась вверх и вниз, трескалась. Рядом со мной оказалось дерево, мы с ним вместе шатались вверх-вниз, влево-вправо. И, что самое страшное – когда тебя шатает, ты смотришь по сторонам, а эти здания чуть ли не на 45 градусов кренятся. И ты думаешь, что на тебя сейчас либо небоскреб упадет, либо под тобой земля разверзнется", – вспоминает Милена.

Она рассказывает, что тогда была в шоковом состоянии. Несмотря на почти непрекращающуюся тряску, девушка все же решила добраться до дома. Ни один вид транспорта не ходил, даже машины не ездили, поэтому ей пришлось пойти пешком. В какой-то момент Милена увидела, что на большом экране на одном из зданий транслируются новости. В репортаже как раз показывали онлайн, как на Фукусиму обрушивается цунами.

"На улице, пока я шла, везде было битое стекло, где-то что-то сломалось. Но разрухи не было. Японцы умеют строить здания. И даже когда 7-9 баллов – ничто не падает. Просто пошатало очень сильно и стекла побились", – делится воспоминаниями девушка.

"Не так страшно землетрясение, как цунами"

Фото: wikipedia.org/Rikujojieitai Boueisho. Работа по ликвидации аварии на блоке №3 АЭС Фукусима-1

По словам очевидицы той техногенной катастрофы, самое страшное было впереди – когда люди добрались до дома и узнали о следующей трагедии.



"Стало известно, что Фукусиму залило, произошла авария на АЭС. У людей началась паника. Мне не спалось, я в 4 часа утра пошла в магазин, а там был аншлаг, люди скупали все, что только можно, еды уже было не достать. Было непонятно, что там с радиацией. Ходили слухи, что, если ты поедешь волонтером туда помогать, то ты умрешь через неделю", – делится Милена.

По ее словам, из-за аварии на фукусимской АЭС ее и других жителей "вывозили на вертолетах". Многие граждане из-за страха хотели покинуть японские острова. Девушку, как только появилась возможность, отправили к родственникам в Россию на 6 месяцев. Ее учебное заведение в Японии все это время не работало и открылось только через полгода после землетрясения.

Но, вспоминает Милена, сама жизнь в целом восстановилась где-то через две недели после стихийного бедствия – завезли продукты, спал ажиотаж, улеглась паника. Люди начали возвращаться к привычной жизни.

"Сейчас я больше боюсь цунами. Не так страшно землетрясение, как цунами. Я сейчас живу на Шри-Ланке. И очень боюсь, что, если начнутся подземные толчки, за ними придут огромные волны", – заключила Милена.

Алматинские реалии

После серии алматинских землетрясений 2024 года власти Казахстана обеспокоены надежностью зданий, строящихся в сейсмоактивных зонах, а также работой системы экстренного оповещения граждан. Японские специалисты уже консультируют казахстанских коллег по сейсмобезопасности.

В частности, в середине апреля в Алматы состоялся четырехдневный семинар по снижению и управлению рисками землетрясений с участием японских сейсмологов. Тогда участники мероприятия обсудили сейсмическую уязвимость существующих зданий и сооружений Алматы, стратегии Японии в области управления стихийными бедствиями, а также сравнили системы раннего оповещения о землетрясениях в Японии и Казахстане.