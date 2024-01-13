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Казахские мифы и легенды

Казахские мифы и легенды Фото: DeviantArt/Aliushka
Казахский фольклор складывался на основе устного и письменного творчества тюркских народов. Предания объясняют названия природных мест, значение добрых и злых духов и другую символику, а иногда дают ответы на возникающие вопросы.

При этом следует учесть, что не все казахские легенды и мифы подкреплены историческими фактами, часть из них с течением времени закрепились, как правда. Чтобы объяснить различные аспекты жизни, например, вдохновить, использовались легенды о героях, а предостеречь – образы антагонистов и разных отрицательных существ.

Мифы и легенды казахского народа

Мать Умай Ана

Умай Ана была женским божеством и относилась к доброжелательным духам. За хорошие поступки она дарила божественную силу и жизненную энергию людям. Умай – покровительница детей и рожениц, олицетворяющая женское начало. Считается, что перед родами земное божество охраняет роженицу и младенца.

Эпос о Кобланды-батыре

Истории о казахских батырах и героических персонажах передаются из уст в уста, чтобы вдохновить подрастающее поколение. Условно эпос делится на две разновидности: героический и социально-бытовой. В эпосе о Кобланды-батыре рассказывается о подвигах героя, а именно – о борьбе с калмыками. Сегодня это один из главных героев национального движения казахского народа.

Легенда о любви Айша-Биби

Легенда гласит о двух влюбленных – Айша-Биби и Карахане, отец которой был против их брака. Несмотря на запрет отца, она отправляется в путь за любимым, но по дороге умирает от укуса змеи. Узнав об этом, Карахан возводит мавзолей на месте гибели любимой, ныне Мавзолей Айша-Биби в 17 км от Тараза Жамбылской области. Сооружение было воздвигнуто в XII в. и является культурным наследием страны.

Легенда о домбре

В древние времени жили два брата: младший любил целыми днями играть на домбре, а старший мечтал о признании и тщеславии. Последний хотел прославиться и построить мост из камней. День за днем младший играл и играл на домбре и не спешил помогать старшему брату. Однажды старший брат разозлился и ударил домбру о скалу, и на камне остался отпечаток. С течением долгого времени люди нашли этот отпечаток и вновь сделали домбру, после чего в деревне снова заиграла музыка.

Легенда о возникновении Борового

Согласно легенде, Аллах, создавая землю, раскидал по миру щедрой рукой родники, озера, горы и леса. Однако когда он добрался до казахской земли, его хурджун был почти пуст, и у него осталось немного природных богатств. Поэтому решил он разбавить казахские степи и распределил их по Казахстану. Так появилась одна из красот Казахстана – Боровое.

Как и везде, в казахской мифологии есть и отрицательные герои, это мифические существа доисламского периода:

  • Албасты
  • Жалмауыз, жалмауызкемпир
  • Жын
  • Шайтан
  • Кулдиргиш
  • Жезтырнак

Подробнее о том, как они выглядели, как появлялись и что делали, можно прочитать здесь

Особенностью тюркского народа были языческие традиции и тенгрианство, поэтому в истории древнего Казахстана есть много ярких мифов и персонажей. Как отмечают историки, нельзя назвать историю точной наукой, но нужно максимально приблизить казахскую мифологию к исторической действительности.

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