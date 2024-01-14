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Врач предостерег незакаленных людей от погружения в прорубь на Крещение

Врач предостерег незакаленных людей от погружения в прорубь на Крещение Фото: pixabay
Московский врач Андрей Тяжельников не рекомендовал погружаться в прорубь без подготовки, сообщает Zakon.kz

По информации "Москва 24" врач отметил, что погружение в ледяную воду может быть опасным для неподготовленных людей. "При резком охлаждении увеличивается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления", - сказал Тяжельников.

По его словам к крещенским купаниям нужно готовиться заранее. В список процедур он включил контрастный душ, упражнения на свежем воздухе и обливания холодной водой. "Обливания нужно начинать с температуры на 2–3 градуса ниже температуры тела и снижать ее на 1–2 градуса каждые 2–3 дня", -  отметил Тяжельников.

Врач также посоветовал отказаться от любых дополнительных нагрузок на организм перед погружением. "Не стоит курить, потому что это влияет на кровообращение и увеличивает расход тепла. Алкоголь не желателен ни до, ни после купания. Он оказывает дополнительный стресс на организм и обнуляет весь оздоровительный эффект от процедуры", – предупредил эксперт.

Пообедать или поужинать также лучше за два часа до купания. Разогреться перед погружением можно физическими упражнениями. "Если человек погружается впервые, находиться в воде можно не дольше 20 секунд", – говорит специалист.

После проруби надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания. Идеальный напиток для этого – горячий чай с медом или травами.

"Не рекомендуется участвовать в крещенских купаниях пациентам с гипертонией, другими сердечно-сосудистыми патологиями, эпилепсией, сахарным диабетом, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы и почечной недостаточностью. Также при беременности и любых заболеваниях в острой стадии. Людям с хроническими недугами и отклонениями в здоровье лучше заранее посоветоваться с врачом", – подчеркнул Тяжельников.

Ранее спасатели рассказали о мерах предосторожности во время купания в проруби. А в Астане назвали места, организованные для крещенских купаний.

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