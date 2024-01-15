Способы развить внимательность

Внимательность – важная для любого человека черта. Она позволяет вовремя реагировать на возникшую проблему и избегать небезопасных ситуаций, подмечать мелкие, казалось бы, незначительные факты, которые делают картину яснее и понятнее.

Однако не все обладают подобным качеством. Давайте разберемся, как стать внимательнее и сложно ли это сделать.

Немного теории

Внимательность – механизм, позволяющий более полно воспринимать окружающий мир, концентрироваться на заданном явлении или объекте. Такое умение позволяет четко выполнять необходимые действия, функции, не отвлекаясь на внешние раздражители. Оно не дается нам от природы и требует постоянного развития. Тренировки сводятся к приобретению навыка фокусировки внимания, собранности. Если проследить за своим поведением или ребенком, то становится ясно, что зачастую мы отвлекается на незначительные мысли и окружающие предметы. Малышу вместо изучения букв и цифр хочется погонять мяч с друзьями или поиграть с любимыми машинками. Взрослые часто исподволь отвлекаются на интересную книгу, общение в мессенджере и др. Следовательно, развитие внимательности – это приобретение навыков бороться с соблазнами, умения сосредотачиваться на поставленной цели и отстраняться от посторонних мыслей.

Что мешает развитию внимания

Исходя из теории, чтобы стать более внимательным, нужно в первую очередь научиться распознавать отвлекающие факторы и отсекать их во время выполнения поставленной задачи. В тайм-менеджменте выделяют такое понятие, как "хронофаги". Это мелкие, незначительные препятствия, которые способны "пожирать" полезное время. Тем самым они сводят все усилия на нет, делают выполнение задания нереальным. В аспекте внимательности и собранности данное понятие также применимо. Чтобы похожие "хронофаги" не принесли вред и не привели к рассеянности и несосредоточенности, следует четко их определять и эффективно с ними бороться.

Чаще всего к отвлекающим факторам относят:

сторонние шумы – звуки улицы, общение коллег или друзей, игры детей и др.;

тревожность, душевные терзания или воспоминания;

неудержимое желание заняться чем-то другим;

сильная усталость;

мессенджеры, развлекательные сайты и др.

Как бороться с невнимательностью

Точное осознание и определение отвлекающих факторов – первый, но важный этап на пути к развитию внимательности и концентрации. Далее нужно понять, как от них избавиться. Без этого не получится полноценно заняться необходимыми делами. Со сторонними шумами бороться проще всего. Достаточно закрыть окно или воспользоваться берушами, наушниками. Некоторые ученые доказывают, что спокойная мелодичная музыка без слов помогает сосредоточиться и нацелиться на работу. С остальными факторами справиться несколько сложнее. Тут на первый план выходит сила воли. Нужно устранить отвлекающие гаджеты и использовать их только после выполнения поставленных перед собой задач. Хуже всего с "сумбуром" в голове. Если сразу не получается отвлечься от сторонних мыслей, то можно попробовать взять паузу, заварить любимый кофе или чай, отправиться на прогулку и попробовать разложить "все по полочкам".

Тренировка внимательности

Внимательность – это не прерогатива великих умов, а жизненная необходимость. Ее можно развивать как в детстве, так и во взрослой жизни. Существуют разные техники и способы развития внимательности у человека. Они представлены в свободном доступе на просторах Всемирной паутины. Некоторые требуют использования специальных сервисов, приложений, другие легко применять без каких-либо дополнительных приспособлений. Из такого разнообразия каждый сможет подобрать оптимальные для себя варианты. При этом логичным является вопрос, сколько времени потребуется, чтобы стать более внимательным. Однозначного ответа на него нет. Ведь каждый человек – индивидуальность. Одни видят улучшения уже через неделю регулярных занятий, а другим требуется гораздо больше времени. Но важно сделать первый шаг, сдвинуться с нулевой отметки и неустанно стремиться к достижению результата. Если не начать или остановиться на полпути, то улучшений точно не будет.

Упражнения для развития внимательности

Кардиограмма

На первый взгляд, это очень простое упражнение, но оно развивает усидчивость и требует хорошей координации, выдержки. Потребуются лист бумаги и карандаш. Нужно полностью сосредоточиться на рисовании ровной линии и ни о чем другом не думать. Каждая сторонняя мысль – пик вверх, как на кардиограмме. Отличный результат, если в течение 3-х минут вы рисуете только прямую. Это значит, что вы можете быть внимательны и сосредоточены на выполнении задачи.

Выборочный счет

Это упражнение интересно выполнять вдвоем или компанией, с ребенком. Так веселее и можно определить, кто справился с ним лучше. Проводить подсчет можно во время прогулки, похода на работу, выезда на природу и др. Суть заключается в определении количества встретившихся в пути определенных объектов. Это могут быть, например, красные автомобили, черные собачки, вороны, фонарные столбы и т. д. Главное – не забывать о безопасности движения. Еще один вариант такого задания – подсчет пройденных шагов. Следует выбрать отрезок пути и сконцентрироваться. Важно не сбиться со счета, несмотря на окружающую среду: сторонние звуки, приветствия знакомых. Все получилось! Тогда увеличивайте протяженность отрезка.

Занятия по методике Мюнстерберга

Для этого необходимо предварительно подготовиться, найти в интернете специальные тексты, состоящие из сплошных букв (без пробелов). Среди них "спрятаны" слова. Читая, следует находить и подчеркивать их. Отличный результат, если вы справились за 2 минуты. Нужно заранее знать, сколько слов "спрятано" в тексте. За каждый пропуск начисляется 5 секунд штрафа. Чем дальше итоговый результат от 2 минут, тем больше предстоит работы над концентрацией внимания.

Дневник воспоминаний

Считается, что очень полезно записывать все, что произошло за день: события, мысли, эмоции. Это стимулирует мозг, тренирует внимание и память, делает человека более дисциплинированным. Однако не у всех есть время вести дневник. Его можно заменить ежедневным мысленным анализом событий. Можно спокойно пройтись по парку или прилечь на мягком диване и вспомнить, что произошло, во что были одеты люди, с которыми вы встречались, и т. д.

Внимание на детали

Необходимо сначала выбрать объект для изучения (человека, красочную картинку, объемный многоцветный кристалл и др.) и тщательно его рассмотреть. Только не следует проделывать такой трюк с незнакомцами. Это может вызвать недоумение и недовольство, что станет причиной возникновения конфликта. Через определенное время нужно попытаться вспомнить как можно больше деталей изученного объекта. Это задание не только на развитие внимательности, но и на улучшение памяти. Такие занятия являются профилактикой старческой деменции, поэтому также полезны пожилым людям.

Поиск отличий

Многим эта игра знакома с детства. Нужно, рассматривая несколько практически одинаковых картинок, находить отличия. Такие головоломки можно найти в периодических печатных изданиях и на просторах интернета. Предлагаются целые подборки игр разного уровня сложности. При желании подобную игру можно устроить в реале, например, на вечеринке, в компании друзей. Один или два человека станут образами для изучения. Их наряд следует тщательно запомнить. Далее они удаляются в соседнюю комнату или за ширму и что-то меняют, дополняют в своей одежде, прическе. Игроки должны найти все новшества в образе. Весело и полезно!

Читай считая

Можно использовать любой литературный текст. Больше подойдет печатное издание. Нужно сконцентрироваться и попробовать одновременно выполнять два действия: в обычном для себя темпе читать написанное и считать количество произнесенных слов. При этом нельзя помогать себе пальцами, следить за текстом нужно только взглядом. Сначала постарайтесь выполнять такое упражнение для развития внимательности в течение 2–3 минут. Если все получается, то время можно постепенно увеличивать. Не забывайте проверять себя, пересчитывать прочитанные слова и сравнивать результаты.

Мобильные приложения

Если вы любите зависать в гаджетах, то попробуйте делать это с пользой. Сейчас есть множество мобильных приложений, которые предлагают задания, способствующие развитию внимательности и стимулирующие мозговую деятельность. Они могут включать ежедневные задания или уровни с повышающейся сложностью. Их можно решать в автобусе или метро, добираясь на работу, в обеденный перерыв либо возвращаясь домой. Хорошим вариантом для развития внимания, логики и усидчивости может стать маджонг, Cut The Rope: Experiments (накорми Ам-Няма), пазлы.

Чтобы стать внимательным и собранным, необязательно быть гением, важно поставить перед собой задачу, найти и устранить отвлекающие факторы. Не следует забывать, что от этого зависит успех задуманного и личная безопасность. Постоянная работа над собой, использование простых, но эффективных техник позволят улучшить внимательность. При этом не пытайтесь прыгнуть выше себя. Лучше меньше, но чаще. Последовательность и упорство – залог успеха и идеальной концентрации внимания.