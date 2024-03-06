Как подобрать украшение в подарок девушке

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Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина посоветовала при выборе украшений в подарок выбирать универсальные варианты на каждый день в виде сережек и ожерелья, и не рисковать, покупая дамам кольца и цепочки, сообщает Zakon.kz.

Она добавила, пишет "Газета.Ru", что самые популярные изделия сейчас – серьги-пусеты и конго.

"Такие миниатюрные украшения считаются своеобразным аналогом маленького черного платья и служат символом тонкого вкуса. Лаконичные базовые серьги востребованы во все времена, вне зависимости от капризов моды, и станут отличным подарком для дам", – объяснила она. Кроме того, специалист отметила, какие именно стоит выбирать цепочки и браслеты. "Такой подарок обладает помимо эстетической ценности еще и особым символическим значением: плетение цепочки или браслета олицетворяет собой прочную эмоциональную связь между людьми. Удачным выбором в качестве подарка станут также классические кольца и элегантные и лаконичные часы – все это неотъемлемые атрибуты базового гардероба. С точки зрения металла хорошим выбором будут и золото, и серебро – в зависимости от вкусов той, кому предназначено украшение, и ваших финансовых возможностей. Камни же лучше выбирать бесцветные", – советует Ракутина. В заключение она рассказала, что ярким и общительным девушкам стоит выбирать крупные серьги, коктейльные кольца, броши, колье, браслеты с цветными камнями. "Анималистические и растительные мотивы добавят разнообразия в образ и подчеркнут характер и вкус их владелицы", – добавила она. Ранее Zakon.kz изучил предлагаемый ассортимент подарков на 8 Марта, способных угодить женщинам, и собрал советы. Читайте также Казахстанцам напомнили простые правила безопасности по защите персональных данных Без обеда и диабета: чем пост полезен для здоровья Подарки на 8 Марта для близких и коллег

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