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Как оградить ребенка от насилия

семья, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 11:45 Фото: freepik
Прокуратура Акмолинской области поделилась памяткой для родителей "Как не стать ребенку жертвой насилия", сообщает Zakon.kz.

Несколько пунктов, как уберечь ребенка от опасности:

  • Научите ребенка тому, что он имеет право сказать "НЕТ" любому взрослому, если почувствует исходящую от него опасность.
  • Научите ребенка громко кричать "Это не мой папа (мама)!", если кто-то пытается его схватить. Это привлечет внимание окружающих и отпугнет преступника.
  • Научите ребенка сообщать, куда он идет, по какому маршруту, когда собирается вернуться, с кем будет; что он должен позвонить, если его планы изменятся.
  • Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада и школы, предупреждайте заранее, если будет забирать кто-то другой.
  • Придумайте пароль для ребенка. Ребенок не должен идти с чужим человеком или садиться в незнакомую машину, где не знают этот пароль.
  • Убедите ребенка в том, что гулять с компанией друзей безопаснее, чем одному. Преступников привлекает одиноко гуляющий ребенок.
  • Фотографируйте ребенка не менее одного раза в год. В худшем случае у вас будет наиболее свежая фотография.
  • Не отправляйте детей в "свободное плавание" по интернету.
  • Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с интернетом.
  • Информируйте ребенка о возможностях и опасностях в сети интернет.
  • Объясните, что если ребенок столкнулся с негативном или насилием от другого пользователя интернета, ему надо сообщить об этом близким людям.
  • Будьте такими родителями, которым ребенок может рассказать обо всем, что с ним случилось. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его и не перестанете искать его, если он будет потерян или похищен.

Падчерица заявила на отчима-агрессора в Шымкенте. По ее словам, за три месяца совместной жизни с ее матерью мужчина морально истязал ее, угрожал расправой и грозился распространить ее интимные фотографии.

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