Как оградить ребенка от насилия

Прокуратура Акмолинской области поделилась памяткой для родителей "Как не стать ребенку жертвой насилия", сообщает Zakon.kz.

Несколько пунктов, как уберечь ребенка от опасности:

Научите ребенка тому, что он имеет право сказать "НЕТ" любому взрослому, если почувствует исходящую от него опасность.

Научите ребенка громко кричать "Это не мой папа (мама)!", если кто-то пытается его схватить. Это привлечет внимание окружающих и отпугнет преступника.

Научите ребенка сообщать, куда он идет, по какому маршруту, когда собирается вернуться, с кем будет; что он должен позвонить, если его планы изменятся.

Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада и школы, предупреждайте заранее, если будет забирать кто-то другой.

Придумайте пароль для ребенка. Ребенок не должен идти с чужим человеком или садиться в незнакомую машину, где не знают этот пароль.

Убедите ребенка в том, что гулять с компанией друзей безопаснее, чем одному. Преступников привлекает одиноко гуляющий ребенок.

Фотографируйте ребенка не менее одного раза в год. В худшем случае у вас будет наиболее свежая фотография.

Не отправляйте детей в "свободное плавание" по интернету.

Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с интернетом.

Информируйте ребенка о возможностях и опасностях в сети интернет.

Объясните, что если ребенок столкнулся с негативном или насилием от другого пользователя интернета, ему надо сообщить об этом близким людям.

Будьте такими родителями, которым ребенок может рассказать обо всем, что с ним случилось. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его и не перестанете искать его, если он будет потерян или похищен.

Падчерица заявила на отчима-агрессора в Шымкенте. По ее словам, за три месяца совместной жизни с ее матерью мужчина морально истязал ее, угрожал расправой и грозился распространить ее интимные фотографии.

