Выбор крупы для завтрака влияет не только на чувство сытости, но и на работу кишечника, обмен веществ и поступление важных питательных веществ. Эксперт по питанию рассказала, чем полезны популярные каши и как правильно их сочетать с другими продуктами, сообщает Zakon.kz.

Как объяснила биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию Елена Желянина в беседе с "Доктором Питером", каждая крупа обладает своими преимуществами.

Овсянка богата растворимой клетчаткой – бета-глюканами, которые помогают регулировать уровень холестерина, сглаживать повышение глюкозы после еды и поддерживать здоровье кишечной микрофлоры. Кроме того, она содержит растительный белок, магний, фосфор, марганец и витамины группы B.

Эксперт рекомендует выбирать хлопья длительной варки, избегая готовых смесей с сахаром и ароматизаторами. Дополнить кашу можно ягодами, орехами, семенами льна или чиа.

Гречка служит источником растительного белка, клетчатки, железа, магния, фосфора и витаминов группы B. В ней также содержится рутин – растительное соединение, обладающее антиоксидантными свойствами, потенциально полезное для сосудов.

Гречка не содержит глютена в естественном составе. Для более сбалансированного завтрака ее рекомендуется сочетать с яйцами, овощами, зеленью и небольшим количеством масла.

Киноа отличается сбалансированным аминокислотным составом и содержит все девять незаменимых аминокислот. Она также богата минералами и пищевыми волокнами и не содержит глютена в естественном составе.

Перед приготовлением киноа необходимо тщательно промывать, чтобы избавиться от горечи. Сочетать ее можно с овощами, ягодами, орехами или кокосовым молоком.

По словам специалиста, наиболее правильное решение – чередовать разные крупы. При этом даже самая полезная каша, приготовленная на воде, не всегда обеспечивает организм достаточным количеством белков и жиров.

Чтобы сделать завтрак полноценным, эксперт советует добавлять яйца, творог, натуральный йогурт, орехи, семена, фрукты или ягоды. А вот количество сахара, меда и сладких сиропов лучше ограничить.

Именно разнообразный и сбалансированный рацион, а не употребление одного отдельно взятого продукта, помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Что полезнее для кишечника – кефир или йогурт, ранее рассказала врач.