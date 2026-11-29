Овсянка, гречка или киноа: какая каша полезнее на завтрак
Как объяснила биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию Елена Желянина в беседе с "Доктором Питером", каждая крупа обладает своими преимуществами.
Овсянка богата растворимой клетчаткой – бета-глюканами, которые помогают регулировать уровень холестерина, сглаживать повышение глюкозы после еды и поддерживать здоровье кишечной микрофлоры. Кроме того, она содержит растительный белок, магний, фосфор, марганец и витамины группы B.
Эксперт рекомендует выбирать хлопья длительной варки, избегая готовых смесей с сахаром и ароматизаторами. Дополнить кашу можно ягодами, орехами, семенами льна или чиа.
Гречка служит источником растительного белка, клетчатки, железа, магния, фосфора и витаминов группы B. В ней также содержится рутин – растительное соединение, обладающее антиоксидантными свойствами, потенциально полезное для сосудов.
Гречка не содержит глютена в естественном составе. Для более сбалансированного завтрака ее рекомендуется сочетать с яйцами, овощами, зеленью и небольшим количеством масла.
Киноа отличается сбалансированным аминокислотным составом и содержит все девять незаменимых аминокислот. Она также богата минералами и пищевыми волокнами и не содержит глютена в естественном составе.
Перед приготовлением киноа необходимо тщательно промывать, чтобы избавиться от горечи. Сочетать ее можно с овощами, ягодами, орехами или кокосовым молоком.
По словам специалиста, наиболее правильное решение – чередовать разные крупы. При этом даже самая полезная каша, приготовленная на воде, не всегда обеспечивает организм достаточным количеством белков и жиров.
Чтобы сделать завтрак полноценным, эксперт советует добавлять яйца, творог, натуральный йогурт, орехи, семена, фрукты или ягоды. А вот количество сахара, меда и сладких сиропов лучше ограничить.
Именно разнообразный и сбалансированный рацион, а не употребление одного отдельно взятого продукта, помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.
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